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Зарядье вышло как купеческий китч, ярмарка на Масляной
Зарядье вышло как купеческий китч, ярмарка на Масляной 10.09 15:03 число просмотров 844
Sergei Medvedev
 

Посмотрел еще раз на Зарядье у Варламова https://varlamov.ru/2551352.html (он, кстати, в восторге). Моя бедная Москва, почему же она не заслужила нормального парка с большими деревьями и тенистыми аллеями, почему всегда должен быть балаган? Это купеческий китч, ярмарка на Масляной -- но ярмарка кончится, а это плиточное убожество останется. Пытаясь подыскать аналогию, я останавливаюсь на чемодане Луй Вуиттон на Красной площади, который пытались соорудить пару лет назад. Впрочем, китайским туристам понравится -- а через пару лет именно они и будут составлять основной контингент на улицах, а там, глядишь, и основное насление нашего городка. Впрочем, надо смотреть на вещи философски: Москва, по сути, это столица Евразии, караван-сарай, и что еще тут строить как не такие балаганы на потеху проезжим купцам.

Но есть и другой аспект Зарядья, экологический. Вся концепция этого парка -- принципиально антиэкологична, она представляет природу как аттракцион, потеху на потребу обывателя. Это откуда-то из самых глубин Модернити, эпохи колониализма, всемирных выставок -- бродячие зверинцы, арборетумы, человеческие зоопарки с пигмеями и зулусами. Идея, что природу можно вывезти из мест ее рождения и обитания и экспонировать изумленному белому человеку. Вывезти тундру, болото, утку, медведя, жирафа, аборигена, заточить в клетку, обнести решеткой. Посмотрите, как они тут "концептуально" обыграли дихотомию природы и культуры пикселями плитки (русские люди, конечно, все быстро затопчут, превратив это концептуальное пространство в стандартный пустырь -- если только не выставят охранников на каждом шагу и заборчики с табличкой "по тундре не ходить"). Т.е. парк реализует концепцию не экологии, а борьбы природы и цивилизации, при которой человек и плитка одерживают верх -- так же как на втором фото из безымянного московского двора: природа должна быть загнана в рамки, огорожена и учтена.

В итоге Зарядье оказывается памятником антиэкологическому мышлению, и в этом качестве оно, парадоксальным образом, вполне адекватно России -- стране, живущей вопреки природе, вытаптывающей ее до состояния токсичного пустыря.
 
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