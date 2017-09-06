  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 2836 число записей 5
 
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4972 число записей 5
 
После баттла
17.08 число просмотров 2187 число записей 11
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 3425 число записей 10
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 1242 число записей 3
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Сын Пескова
20.08 число просмотров 4145 число записей 8
 
"Матильда"
13.08 число просмотров 3072 число записей 5
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 2902 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 2836 число записей 5
 
Падение "Открытия"
2.09 число просмотров 2488 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Союз подлецов
Союз подлецов 9.09 16:49 число просмотров 583
Игорь Яковенко
 
Глава СЖР Всеволод Богданов продолжает глумиться над памятью Анны Политковской. Ну учредите уже премию имени Моторолы и вручайте!

В Московской государственной консерватории 8.09.17 состоялась церемония вручения премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской. Лауреатом премии имени Анны Политковской стал специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Трудно представить себе выбор, который был бы большим глумлением над памятью Политковской, чем сделанный председателем СЖР Всеволод Богданов и его секретариатом, включая секретаря СЖР и одновременно главу СПЧ Михаила Федотова.

Анна Политковская и Евгений Поддубный это носители прямо противоположных систем ценностей, прямо противоположных представлений о добре и зле. Не говоря уже о том, что они представители прямо противоположных профессий.

Оба бывали на войне и писали о войне, но с противоположных сторон и с прямо противоположными целями. Анна Политковская – со стороны жертв войны, Евгений Поддубный – со стороны убийц. Анна Политковская – журналист с антивоенной миссией. «Армия в России – это закрытая система, ничем не отличающаяся от тюрьмы», - писала она. Евгений Поддубный – это фактически часть армии. Он всегда находится в составе и на острие российской агрессии, где бы она ни была: в Грузии, в Украине или в Сирии. Везде эту агрессию прославляет и воспевает.

Евгений Поддубный – апологет путинского фашизма, обласканный этим фашизмом и награжденный. Анна Политковская – убежденный противник путинизма, написала об этом несколько книг, в том числе «Путинская Россия» и «Россия без Путина», опубликованных в Великобритании, поскольку в России такое издать сложно. Вот ее позиция: «За что я невзлюбила Путина. Вот за это и невзлюбила. За простоту, которая хуже воровства. За цинизм. За расизм. За бесконечную войну. За ложь. За газ в Норд-Осте. За тысячи невинно убиенных, сопровождавших весь его первый срок».


Поддубный – друг Моторолы. Любит вспоминать о том, как многому он его научил. Политковскую убили за несколько лет до того, как Моторола приобрел свою «славу» благодаря Поддубному и таким как он. Можно себе представить, как ей было бы противно узнать, что премия ее имени вручена человеку, у которого в друзьях был вот такой Моторола. Анна Степановна была очень брезглива и этически чистоплотна…


И еще ей был бы омерзителен сам факт, что ее имя и память лапают своими потными, липкими и очень грязными руками такие люди как Всеволод Богданов и Михаил Федотов. Отстали бы вы от нее, что ли… Учредите уже премию Моторолы и вручайте кому хотите…
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Друзья, давайте проведем флешмоб #сексуальнаямекка
blogAlena Popova    9.09 15:17 |  число просмотров 1198
Друзья, давайте проведем флешмоб #сексуальнаямекка Мне интересно, когда это в России ввели шариатское право? Почему мусульман не оскорбляет факт сексуального рабства женщин и наличие публичных домов, которое скрывается за какими-то громкими фразами?
 
За кого голосовать на выборах муниципальных депутатов в Москве
blogЯрослав Никитенко    9.09 13:45 |  число просмотров 981
За кого голосовать на выборах муниципальных депутатов в Москве 10 списков независимых кандидатов, за которых нужно проголосовать на выборах 10 сентября
 
Хочу предостеречь А.Е.Учителя от поспешных шагов
blogНаталья Поклонская    9.09 11:59 |  число просмотров 1147
Хочу предостеречь А.Е.Учителя от поспешных шагов Выбранная дата так называемой "премьеры" раскрывает цель проекта "Матильда" - откровенное посягательство на духовную суть и память России
 
Отойдите, гражданочка, не толпитесь тут
blogSerguei Parkhomenko    8.09 19:09 |  число просмотров 1119
Отойдите, гражданочка, не толпитесь тут А еще можно с законной процедурой выборов поступить просто: отменить ее, как отменили в московском районе Нагорный
 
"А что, какие претензии?"
blogDmitry Gudkov    6.09 12:48 |  число просмотров 1935
"А что, какие претензии?" Путин, как по секрету сообщил "Дождь", придет голосовать на московские муниципальные выборы
 
все записи
Выбор редактора
Растерянные пропагандоны мечутся
www.facebook.com    4.09 23:20 |  число просмотров 2920
Растерянные пропагандоны мечутся Заметьте, это важный момент — руководитель одного из российских регионов решил, что его регион будет проводить самостоятельную внешнюю политику, без оглядки на Министерство иностранных дел
 
Платит за все это русский народ
www.facebook.com    4.09 16:05 |  число просмотров 2630
Платит за все это русский народ Никакой «вертикали власти» не существует. Путинские вассалы ощущают себя все более независимыми
 
А вы откуда прискакали, родные?
blogДмитрий Ольшанский    2.09 21:18 |  число просмотров 3588
А вы откуда прискакали, родные? Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного
 
Цитаты дня
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
На московских выборах будут голосовать туркмены и киргизы
Universaw  9.09 15:25 |  число просмотров 502
На московских выборах будут голосовать туркмены и киргизы Из-за заключенных международных договоров к голосованию 10 сентября допускаются граждане Киргизстана и Туркмении
Сечин увлекся охотой и пускает добычу на колбасу для друзей
Редакция  6.09 13:09 |  число просмотров 1046
Сечин увлекся охотой и пускает добычу на колбасу для друзей Игорь Сечин серьезно увлекся охотой и каждые две недели добывает крупного зверя
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2049
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3425
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6829
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14239
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4972
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012