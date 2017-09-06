Глава СЖР Всеволод Богданов продолжает глумиться над памятью Анны Политковской. Ну учредите уже премию имени Моторолы и вручайте!





В Московской государственной консерватории 8.09.17 состоялась церемония вручения премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской. Лауреатом премии имени Анны Политковской стал специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.





Трудно представить себе выбор, который был бы большим глумлением над памятью Политковской, чем сделанный председателем СЖР Всеволод Богданов и его секретариатом, включая секретаря СЖР и одновременно главу СПЧ Михаила Федотова.





Анна Политковская и Евгений Поддубный это носители прямо противоположных систем ценностей, прямо противоположных представлений о добре и зле. Не говоря уже о том, что они представители прямо противоположных профессий.





Оба бывали на войне и писали о войне, но с противоположных сторон и с прямо противоположными целями. Анна Политковская – со стороны жертв войны, Евгений Поддубный – со стороны убийц. Анна Политковская – журналист с антивоенной миссией. «Армия в России – это закрытая система, ничем не отличающаяся от тюрьмы», - писала она. Евгений Поддубный – это фактически часть армии. Он всегда находится в составе и на острие российской агрессии, где бы она ни была: в Грузии, в Украине или в Сирии. Везде эту агрессию прославляет и воспевает.





Евгений Поддубный – апологет путинского фашизма, обласканный этим фашизмом и награжденный. Анна Политковская – убежденный противник путинизма, написала об этом несколько книг, в том числе «Путинская Россия» и «Россия без Путина», опубликованных в Великобритании, поскольку в России такое издать сложно. Вот ее позиция: «За что я невзлюбила Путина. Вот за это и невзлюбила. За простоту, которая хуже воровства. За цинизм. За расизм. За бесконечную войну. За ложь. За газ в Норд-Осте. За тысячи невинно убиенных, сопровождавших весь его первый срок».









Поддубный – друг Моторолы. Любит вспоминать о том, как многому он его научил. Политковскую убили за несколько лет до того, как Моторола приобрел свою «славу» благодаря Поддубному и таким как он. Можно себе представить, как ей было бы противно узнать, что премия ее имени вручена человеку, у которого в друзьях был вот такой Моторола. Анна Степановна была очень брезглива и этически чистоплотна…









И еще ей был бы омерзителен сам факт, что ее имя и память лапают своими потными, липкими и очень грязными руками такие люди как Всеволод Богданов и Михаил Федотов. Отстали бы вы от нее, что ли… Учредите уже премию Моторолы и вручайте кому хотите…