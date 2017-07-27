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Чем обеспечены криптовалюты?
Чем обеспечены криптовалюты? 2.09 17:58 число просмотров 683
Петр Шкуматов
 

Многие из вас спрашивают с удивлением, чем обеспечены криптовалюты? Я уже объяснял, что любая криптовалюта - это банальные цифры в файлах. То есть цифры и больше ничего. Совсем ничего. Однако у криптовалют есть другие свойства, которые делают их ценными в наших с вами глазах.

1. Криптовалюты пока не поддаются регулированию со стороны государств, налоговых органов и прочих людей, цель которых отобрать у вас часть заработанных денег, чтобы пустить их на укладку плитки или на войнушку, например. В этом основная ценность биткойна, однако сейчас, когда стало известно, что налоговые органы США с использованием различных грубых методов (вспоминаем, что случилось с биржей BTC-e) деанонимизировали более трети владельцев биткойнов, будущее этой монеты под большим вопросом.

2. Многие криптовалюты имеют алгоритмически заданное ограничение эмиссии (привет Виталику). Т.е., не может случиться такого, что завтра, во имя спасения банка "Закрытие" кто-то напечатает из воздуха триллион рублей, после чего, через управляемую (таргетированную) инфляцию ваши кошельки похудеют на несколько процентов. С криптовалютой вы можете быть уверены всегда в том, что её количество будет оставаться прежним.

3. Криптовалюты не имеют границ. Переводы осуществляются в прозрачном режиме, вам не надо согласовывать паспорт сделки с контролирующими органами, ходить на поклон в налоговую и так далее. Просто переводите деньги и всё.

4. Некоторые криптовалюты почти абсолютно анонимны. Мне в этом смысле очень нравится Monero, это прекрасная валюта с прекрасным алгоритмом, который практически со 100% вероятностью не позволяет отследить отравителя платежа. Великолепный продукт отличных математиков и алгоритмистов! Говорю браво разработчикам и вангую дальнейший рост Monero в долгосрочной перспективе.

5. Транзакции в сети невозможно подделать благодаря огромному количеству майнеров. В результате на выходе пользователь криптовалюты получает практически полную защищенность от хакеров и практически нулевую вероятность потерять свои средства (привет Виталик)
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Тут важный дисклеймер: эфир (ethereum) им. великого Виталика НЕ ОБЛАДАЕТ этими свойствами, кроме п.3!!! Соответственно, те, кто надеется на то, что эта криптовалюта продолжит уверенный рост, должны глубоко задуматься.
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Именно поэтому криптовалюты являются прекрасным, универсальным и современным способом обеспечения товарооборота, то есть являются деньгами в их изначальном смысле.

И именно поэтому их начали использовать в обороте товаров и услуг, а это сразу начало придавать вот этим цифрам в файликах иную ценность. Эти цифры превратились в деньги тогда, когда мы с вами в них поверили.

Те же, кто думает, что криптовалюты - это цифровое МММ, радикально ошибаются. МММ - это эмиссионный центр, сосредоточенный в одних руках, прежде всего. А в случае с биткойном эмиссия строго контролируется алгоритмически и никто с этим ничего сделать не может. Невозможно выпустить биткойнов больше, чем заложено алгоритмом. Вот такое небольшое отличие делает криптовалюты деньгами, а билеты МММ - фантиками. Кстати, обычные деньги, доллары, рубли, евро ГОРАЗДО ближе к билетам МММ, чем биткойны. Подумайте над этим на досуге
 
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