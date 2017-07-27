С неприятным удивлением читаю реакцию отдельных российских сторонников Украины насчет интервью Maria Maksakova Андрею Малаховой. Нет, про эффект неофитства, когда новообращенные в веру стараются быть святее Папы, все понятно. Но все же: в России на ТВ три года говорят про распятых мальчиков и кровавую хунту в Киеве; полгода полощут в грязи Максакову, Вороненкова и российских политэмигрантов в Украине как таковых. Тут приезжает ведущий самой рейтинговой российской телепередачи, причем единственный из известных телеведущих, который нигде и никогда не поддерживал аннексию Крыма, и делает эксклюзивную программу, где наглядно показывает цветущий дружелюбный город, и затем по шагам с Марией в эфире разбирает, что все, что говорило рос-ТВ до того - голимое вранье. Это смотрят в прайм-тайм более десяти миллионов россиян (21% доля!) и делают выводы.

С моей точки зрения, одна эта поездка - больший удар по российской пропагандистской машине, чем вся контрпропагандистская деятельность уважаемых критиков (да и вашего покорного слуги тоже) за последние три года. Больше такого надо, а Maria Maksakova и те, кто ей в этом помог из чиновников украинской власти, заслуживают ордена за такую операцию.

Украине нужны новые друзья, а не новые враги.