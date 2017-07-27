Синопсис клипа "Степан". По мотивам клипа Эминема – "Стэн" 24.08 16:25 301 kgb_russia Песня повествует о школьнике - яром поклоннике Навального по имени Степан, который пишет Алексею всё более тревожные и угрожающие письма о своей жизни, но они до борца с коррупцией почему-то «не доходят».



В первом письме Степан описывает себя самым большим фанатом Навального, он обклеил его постерами всю свою комнату. Он смотрит все выпуски «Кактуса», верит Волкову и отправляет свои деньги со школьных обедов в ФБК. В конце письма Степан пишет свои номера телефонов и ждёт скорого ответа от Навального.



Во втором письме Степан пишет, что не злится на Навального за то, что он ещё не позвонил, но он осуждает Алексея за то, что он не сделал с ним селфи на Тверской 26 марта, а он ради этого закинул на столб свои лучшие кроссовки.



Степан пишет, что его девушка уже ревнует его к Навальному, потому что Степан разговаривает о нём 24 часа в сутки, и даже подозревает в гомосексуализме. Родители Степана устроили ему взбучку за то что он намазал лицо зеленкой в знак поддержки. Письмо заканчивается просьбой позвонить и словами: «Мы здесь власть!».



Следующее послание Степан записывает на камеру телефона, оно начинается со слов: «Дорогой мистер „Я-слишком-охуенен-чтобы-звонить-или-писать-своим-сторонникам“». Семен идет пьяным на незаконный митинг чтобы показать - он самый крутой борец с коррупцией. Степан говорит, что всё, что ему нужно было - один звонок или письмо от Навального. Хотя бы лайк. А теперь уже поздно, и Навальный ему больше не нужен.



Навальный пишет письмо Степану. Говорит, что был очень занят, летал во Францию, смотрел батл Оксимирона с Гнойным, и не мог написать раньше. Просит прислать ему еще минимум 1000 рублей и чаще ходить на митинги. Навальный отмечает, что если Семену потребуется помощь, то он напишет об этом в своем твиттере. Да и вообще все проблемы можно решить. После он пишет о том что видел по телевизору как один парень ударил ОМОНовца, и теперь его посадили на 6 лет. Вот ему уже не помочь.



В конце письма Навальный понимает, что осужденный за нападение это тот самый Степан и довольно улыбается фирменной улыбкой.





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