Чем Россия отличается от США в худшую сторону 23.08 18:03 423 Mikhail Nemtsev А вот я точно скажу, чем Россия отличается от США в худшую сторону. В РОССИИ НЕ ЛЮБЯТ ДЕТЕЙ. Проявляется это в том, что в России НА ДЕТЕЙ ОРУТ. Кричат. Отчитывают. На улице и дома, на пляже и на крыльце магазина, возле садика. Особенно достаётся маленьким детям.

На детей орут почти что все. Молодые мамы из т. н. интеллигентных семей. Бабушки (дедушки почти не орут, п.ч. вообще очень редко встретишь дедушку, который проводит время со своими детьми — потому что вообще мало дедушек). Папы средних лет, охреневшие (не знаю от чего, но по глазам видно что охреневшие от чего-то). Папы неопределённых лет, зачитавшиеся телефоном на площадке. Опять мамы, не очень молодые. Какой-то родственник которого попросили выгулять во дворе ребёнка а теперь он не может этого ребёнка «загнать» (загнать). Мама, которая хочет куда-то успеть. В общем, почти все – кто не орёт, вызывает удивление у окружающих.

Так мало того что они, суки, орут, они же ещё, суки, угрожают.

Наташа, я кому сказала? – я пошла, а тебя оставлю здесь! – Антон, Антон! брось эту палку если не бросишь я не пойду с тобой (куда-то там). Врут: не «оставит здесь» и «пойдёт» как милая. И родители это знают, и дети, как понимаю, быстро привыкают к угрозам. Но крик, мерзкий крик взрослых висит над Россией. Вот чего можно легко наслушаться в Москве и трудно услышать в Вашингтоне – это вопли взрослых которые детей капризничать:

– Ты што-о! Я тебе что сказала? Ты не слышал? Скажи — ты не слы-ышал? Зачем ты туда лезешь? Упасть хочешь? Ты хочешь упасть! Быстро пошлии домой! Всё! Не умеешь играть на площадке!! Домо-ой! Больше не буду с тобой сюда приходить! Кому сказа-а-ала! Ты-ы-ы!

(А это мальчик лет пять лезет на забор возле детской площадки в парке).

Это нелюбовь. Т. е. конечно у нас детей как бы очень любят, но важнее всего чтобы они слушались и не мешали. Не пачкали одежду на площадке. Не лезли бы в воду на пляже. Не рассматривали картинки на стенах и играли бы там и с теми, где и с кем им сказано играть — а сказано не играть, не играли бы. Не пробовали бы это и то. Не дергались и не хмурились. И отзывались бы сразу когда их зовут! (а зачем им отзываться, ничего приятного не услышат).

Дрессировщики везде. О как я это ненавижу, этот всеобщее тупое стремление орать, орать, орать, орать, строить, строить строить, строить. Угрожать, угрожать и стыдить, стыдить, стыдить.

Интересно, как так в Штатах ухитряются воспитывать детей без этого всего?

Без того, чтобы прессовать их воплями и нотациями.

Но я вам говорю, если хотите отличий одной страны от другой, то вот оно, в родительских воплях. Это пофундаментальнее демократии.

Я уверен, что почти все читающие этот пост тоже орут на своих детей, у кого они есть. Но ведь у всех для этого веские причины, да? А чего она не слушается? Обсудить в блоге автора