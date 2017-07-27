Этот текст-обращение к молодым девушкам недавно взорвал американские интернеты. В нем перечисляются насильственные действия девушек в отношении их молодых людей с призывом прекратить психологически насиловать своих бойфрендов. И да, если вы делаете что-то из этого списка, то знайте, что это насилие:

кричать на мужчину в присутствии его друзей;

толкать мужчину или давать пощечину, когда он говорит что-то, что вам не нравится;