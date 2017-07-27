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Этот текст-обращение к молодым девушкам недавно взорвал американские интернеты
Этот текст-обращение к молодым девушкам недавно взорвал американские интернеты 21.08 18:52 число просмотров 355
Дмитрий Бавырин
 

Этот текст-обращение к молодым девушкам недавно взорвал американские интернеты. В нем перечисляются насильственные действия девушек в отношении их молодых людей с призывом прекратить психологически насиловать своих бойфрендов. И да, если вы делаете что-то из этого списка, то знайте, что это насилие:

кричать на мужчину в присутствии его друзей;

толкать мужчину или давать пощечину, когда он говорит что-то, что вам не нравится;

говорить ему, что у него нет права голоса, когда решение вопроса влияет на вас обоих;

говорить ему, чтобы он не тусовался с друзьями, которые вам не нравятся;

запрещать ему разговаривать с другими девушками, даже если они просто друзья;

заставлять его проводить всё свободное время с вами;

унижать его и указывать на все его недостатки;

называть его тупым и смеяться над его ошибками;

угрожать ему разрывом, когда он не делает того, что вы хотите;

эмоционально манипулировать и плакать до тех пор, пока он не сделает то, что вы от него хотите;

обвинять его в измене каждый раз, когда он проводит время не с вами;

разрывать его телефон, если он не пишет вам каждые пять минут;

говорить ему, что вы - это лучшее, что с ним случилось, и никто больше его не полюбит;

заставлять его заниматься сексом, если он не хочет или устал;

нарушать его частное пространство, читая переписку в телефоне/компьютере;

злиться, когда он меняет пароли и не сообщает об этом.

В тексте есть призыв уходить от своей девушки, если она делает что-то из перечисленного.
http://nasiliu.net/psihologicheskoe-nasilie-nad-muzhchinoj/

Лишний раз приятно вспомнить, что у меня замечательная жена, а я полностью свободен от насилия, но кто блять те, кто такое терпит? чего ради?
 
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