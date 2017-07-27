|Этот текст-обращение к молодым девушкам недавно взорвал американские интернеты
|21.08 18:52
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|Дмитрий Бавырин
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Этот текст-обращение к молодым девушкам недавно взорвал американские интернеты. В нем перечисляются насильственные действия девушек в отношении их молодых людей с призывом прекратить психологически насиловать своих бойфрендов. И да, если вы делаете что-то из этого списка, то знайте, что это насилие:
кричать на мужчину в присутствии его друзей;
толкать мужчину или давать пощечину, когда он говорит что-то, что вам не нравится;
говорить ему, что у него нет права голоса, когда решение вопроса влияет на вас обоих;
говорить ему, чтобы он не тусовался с друзьями, которые вам не нравятся;
запрещать ему разговаривать с другими девушками, даже если они просто друзья;
заставлять его проводить всё свободное время с вами;
унижать его и указывать на все его недостатки;
называть его тупым и смеяться над его ошибками;
угрожать ему разрывом, когда он не делает того, что вы хотите;
эмоционально манипулировать и плакать до тех пор, пока он не сделает то, что вы от него хотите;
обвинять его в измене каждый раз, когда он проводит время не с вами;
разрывать его телефон, если он не пишет вам каждые пять минут;
говорить ему, что вы - это лучшее, что с ним случилось, и никто больше его не полюбит;
заставлять его заниматься сексом, если он не хочет или устал;
нарушать его частное пространство, читая переписку в телефоне/компьютере;
злиться, когда он меняет пароли и не сообщает об этом.
В тексте есть призыв уходить от своей девушки, если она делает что-то из перечисленного.
Лишний раз приятно вспомнить, что у меня замечательная жена, а я полностью свободен от насилия, но кто блять те, кто такое терпит? чего ради?
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