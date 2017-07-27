Улюкаев. Версии и уровни вины 20.08 16:55 752 Sergey Markov Улюкаев. Версии и уровни вины. Попытка рационального анализа. 1. Версия, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, не реалистична. Это почти как вымогать взятку у Путина или Медведева. 2. Версия, что Сечин всех так запугивает. Не верю. Все и так знают силу Сечина. Реальные люди никого не запугивают, а решают реальные проблемы.

Моя версия. Сечин вел работу по увеличению Роснефти за счет Башнефти, которую дерибанили до этого Рахимовы. Путин принял решение. Сечин начал процесс. Но вмешался Евтушенков, который решил перехватить Башнефть прямо у Рахимовых. А Улюкаев затягивал выдачу разрешения на участие Роснефти в приватизации Башнефти. И делал это в интересах Евтушенкова и возможно кого то, кто стоял за спиной Евтушенкова.

Тогда Сечин через своих друзей в ФСБ начал разработку Улюкаева. И разработка показала "что то", что было положено на стол президенту и тогда президент дал отмашку "закрывать". Дальше была провокация с 2 млн. Но реально по Улюкаеву ударили из-за чего то другого.

Это "что то" получается, само по себе не криминально, - за это прямо не поведешь в суд, но так плохо, что за это президент дал согласие на арест министра. Что это? Говорят, это подготовка к выезду за рубеж. Якобы уже были выведены капиталы. А дальше карьера Андрея Иллиарионова? Михаила Лесина? В общем человек, который 20 лет был на Олимпе, уходит к западным спецслужбам? Это и пресекли. Этим и занималось ФСБ в лице Феоктистова.

А 2 млн это обычная практика теневых выплат. Министр знает, что если он к маленьким зарплатам своим работникам не будет доплачивать, они сами будут себе доплачивать.

Таким образом есть несколько уровней вины Улюкаева.

1. 2 млн, формально взятка, а фактически нет.

2. Работа в интересах Евтушенкова и кого то еще. Нарушение решения президента.

3. "Что то" еще. Подготовка ухода из страны?

Формально наказывают за первый уровень вины, а фактически Сечин бьет за второй уровень, а Путин за третий уровень вины. Обсудить в блоге автора