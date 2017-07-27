  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4329 число записей 5
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2751 число записей 10
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 951 число записей 3
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1347 число записей 5
 
Развод Абрамовича и Жуковой
12.08 число просмотров 1286 число записей 3
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Алексеева и Путин
22.07 число просмотров 2399 число записей 11
 
Дама не сдаст багаж
25.07 число просмотров 2249 число записей 4
 
Сын Пескова
20.08 число просмотров 2195 число записей 8
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1850 число записей 8
 
Биты на дом
24.07 число просмотров 1650 число записей 4
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Улюкаев. Версии и уровни вины
Улюкаев. Версии и уровни вины 20.08 16:55 число просмотров 752
Sergey Markov
 
Улюкаев. Версии и уровни вины. Попытка рационального анализа. 1. Версия, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, не реалистична. Это почти как вымогать взятку у Путина или Медведева. 2. Версия, что Сечин всех так запугивает. Не верю. Все и так знают силу Сечина. Реальные люди никого не запугивают, а решают реальные проблемы.
Моя версия. Сечин вел работу по увеличению Роснефти за счет Башнефти, которую дерибанили до этого Рахимовы. Путин принял решение. Сечин начал процесс. Но вмешался Евтушенков, который решил перехватить Башнефть прямо у Рахимовых. А Улюкаев затягивал выдачу разрешения на участие Роснефти в приватизации Башнефти. И делал это в интересах Евтушенкова и возможно кого то, кто стоял за спиной Евтушенкова.
Тогда Сечин через своих друзей в ФСБ начал разработку Улюкаева. И разработка показала "что то", что было положено на стол президенту и тогда президент дал отмашку "закрывать". Дальше была провокация с 2 млн. Но реально по Улюкаеву ударили из-за чего то другого.
Это "что то" получается, само по себе не криминально, - за это прямо не поведешь в суд, но так плохо, что за это президент дал согласие на арест министра. Что это? Говорят, это подготовка к выезду за рубеж. Якобы уже были выведены капиталы. А дальше карьера Андрея Иллиарионова? Михаила Лесина? В общем человек, который 20 лет был на Олимпе, уходит к западным спецслужбам? Это и пресекли. Этим и занималось ФСБ в лице Феоктистова.
А 2 млн это обычная практика теневых выплат. Министр знает, что если он к маленьким зарплатам своим работникам не будет доплачивать, они сами будут себе доплачивать.
Таким образом есть несколько уровней вины Улюкаева.
1. 2 млн, формально взятка, а фактически нет.
2. Работа в интересах Евтушенкова и кого то еще. Нарушение решения президента.
3. "Что то" еще. Подготовка ухода из страны?
Формально наказывают за первый уровень вины, а фактически Сечин бьет за второй уровень, а Путин за третий уровень вины.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Формула условий, позволяющих иностранцу участвовать в муниципальных выборах в Москве
blogМихаил Тимонов    21.08 18:26 |  число просмотров 250
Формула условий, позволяющих иностранцу участвовать в муниципальных выборах в Москве Это гражданин либо Туркмении, либо Киргизии. Имеющий постоянную регистрациию в том округе, где собирается голосовать. Имеющий ВНЖ (образец - см ниже). Это исчерпывающий список
 
Открытое письмо: отстраните Максима Каца от руководства штабом
blogPaul Rassudov    21.08 18:19 |  число просмотров 309
Открытое письмо: отстраните Максима Каца от руководства штабом Есть масса претензий к так называемым "координаторам-дипломатам", привлеченным Кацем для "помощи" в округе, которые постоянно меняются и ведут себя неуважительно по отношению к коллегам-кандидатам
 
Сотрудницы еще одного интерната в Коми записали видеообращение Путину
blogЮлия Посевкина    21.08 18:15 |  число просмотров 274
Сотрудницы еще одного интерната в Коми записали видеообращение Путину Всех младших медицинский сестёр - единственных работников, кто ежедневно и еженочно ухаживают за больными людьми - переводят в санитарки-мойщицы
 
В Красносельском районе горел дом на Садовой-Спасской
blogIlya Yashin    21.08 18:02 |  число просмотров 408
В Красносельском районе горел дом на Садовой-Спасской Когда закончили, прибежал Рощин. "Я депутат", — сообщил он пожарным. "Ну хорошо, — говорят они. — А мы пожарные". "Вызвать кого-нибудь надо?" — спросил единорос
 
Полковник без гаража
blogElena Kriven    21.08 16:02 |  число просмотров 460
Полковник без гаража Полковник ракетных войск, инвалид, в прямом смысле отдавший здоровье Родине. А Родина решила, как это в последнее время часто бывает в Москве, что полковнику не нужен гараж
 
все записи
Выбор редактора
Это бабушка Жанна, ей 90 лет и ей негде жить
blogAlena Popova    20.08 15:32 |  число просмотров 897
Это бабушка Жанна, ей 90 лет и ей негде жить Когда в 1989 году в Баку началась резня - избивали, гнали, издевались над всеми, не делая различий между женщинами, детьми и мужчинами - бабушке Жанне было 62 года. Им сказали тогда: все бросайте и садитесь в поезд
 
На митинге жителей в Хорошево-Мневниках собрались 130 человек
blogAnton Shipnyagov    20.08 14:01 |  число просмотров 701
На митинге жителей в Хорошево-Мневниках собрались 130 человек По подсчетам полиции, на митинге присутствовало до 130 человек. Мы собрали 114 подписей под обращением Президенту и 114 подписей против городского статуса дороги
 
Украинские заключенные умирают в адыгейской колонии
blogYana Teplitskaya    17.08 18:20 |  число просмотров 1322
Украинские заключенные умирают в адыгейской колонии Они украинцы, отказавшиеся принять российское гражданство и этапированные из Крыма в Адыгею. Сегодня одного из них перевели до конца срока на строгие условия содержания (тюрьма внутри колонии)
 
Цитаты дня
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
" Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего "
29.07 |
blog Maria Abakumova
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
ИГ взяло ответственность за атаку в Сургуте
Редакция  20.08 23:07 |  число просмотров 177
ИГ взяло ответственность за атаку в Сургуте Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Сургуте. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.
Операция «Вертикаль»
Андрей Сухотин  20.08 11:19 |  число просмотров 291
Операция «Вертикаль» Как генерал Олег Феоктистов помог Лубянке стать главным регулятором силового рынка России
все записи
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6790
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2751
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6415
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13647
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4329
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012