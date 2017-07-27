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Пришло время повторить 17.08 15:43 число просмотров 729
Сергей Ежов
 

Некоторые из резолюций, наложенных святым (по версии РПЦ и Поклонской) последним императором Николаем II на важнейшие государственные документы, создают впечатление, что их автор не российский самодержец, а Джоффри Баратеон из сериала «Игра престолов».

Государственный совет выступает с предложением отменить «Положение о телесных наказаниях», согласно которому любой полицейский начальник мог выпороть любого крестьянина. Резолюция царя на отчете о дискуссии в Совете: «когда захочу, тогда отменю».

Пришло сообщение о задержании «анархистов-агитаторов», якобы пытавшихся разложить армию. Резолюция царя: «Задержанных повесить». Ни суда, ни следствия.

А вот доклад одного губернатора о расстреле демонстрации рабочих и гибели 47 человек, на котором царской рукой написано: «Жаль, что мало».

Жандармский офицер Подгоричани организовал в Гомеле с помощью «Союза русского народа» избиение местных жителей. Совет министров пытается отдать Подгоричани под суд, но государь на соответствующем документе ставит резолюцию «Кому какое, собственно, до всего этого дело?» и отказывается утверждать решение совмина.

Жестокость, впрочем, распространяется не только на людей. Дневники Николая II переполнены записями типа «гулял долго, убил ворону», «ездил на велосипеде и убил две вороны», «гулял, убил кошку» и так далее.
 
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