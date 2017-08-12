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О тоталитаризме и альтруизме
О тоталитаризме и альтруизме 13.08 14:41 число просмотров 565
Николай Подосокорский
 

О тоталитаризме и альтруизме. После наводнения в Крымске в 2012 году наша власть стала люто ненавидеть всех волонтеров, которые своими готовностью бескорыстно помогать нуждающимся, стремлением честно рассказывать о масштабе трагедии и упорным нежеланием контактировать с разными политическими кураторами - каждый раз, когда случается очередная трагедия, выявляют паразитическую сущность, неэффективность и полную аморальность российских чиновников, не справляющихся со своими прямыми обязанностями. Покойный культуролог Даниил Дондурей специально отмечал, что при обилии выпускаемых каждый год российских телесериалов на разные темы, появление в любом из них фигуры волонтера табуировано, ибо она совершенно не вписывается в официальную повестку, где люди не должны никоим образом объединяться снизу и проявлять какую бы то ни было активность для улучшения своей жизни.

В 2015 году был вынужден закрыться Фонд "Династия" (основанный выдающимся меценатом и просветителем Дмитрием Зиминым), поскольку его записали в "иностранные агенты" - он финансово помогал ученым, работающим в России, но делал это в обход бюрократической машины, так сказать частным образом. Джордж Сорос теперь тоже "враг России", хотя в 90-е он спонсировал многие культурные институции и снабжал русской классикой сельские библиотеки - теперь даже книги со штампами его фонда пытаются уничтожить.

В 2014-2015 годах по всей России фактически свернули местное самоуправление, хотя и до этого оно не существовало полноценно. Гражданам запретили самим выбирать своих мэров и глав муниципальных районов, чтобы те ощущали свою ответственность только перед теми, кто их назначил. Губернаторов же запретили выбирать еще раньше, введя т.н. фильтр, не позволяющий принять участие в «выборах» сильным независимым кандидатам. Это было сделано для того, чтобы еще больше усугубить социально-политическую апатию россиян, - Иосиф Бродский называл ее «параличом воли», разбившим Россию.

Доктора Лизу, которая долгое время помогала тем, кто оказался на самом социальном дне, сперва изощренно травили, высмеивали и шельмовали, а затем, когда это не сработало, попытались «завербовать», присвоив дело, которому она посвятила свою жизнь. Неслучайно, что после присуждения ей Государственной премии в декабре 2016 года Елизавета Глинка не прожила и месяца, трагически погибнув в результате крушения самолета под Сочи, а ее Фонд возглавила какая-то светская тусовщица, известная по публикациям в глянцевых журналах о гламуре.

Отечество как бы демонстративно избавляется от такого рода «лишних людей», которые не понимают существующих правил, из которых главное: «Ничего личного, это бизнес». Можно лгать, воровать, прислуживать власти, прикрываться религией, Богом, рясой, духовными скрепами, но нельзя быть свободным и счастливым, нельзя объединяться снизу и решать серьезные вопросы без государственного и церковного контроля. Попытка вырваться из объятий Левиафана чревата уголовным преследованием и смертью.

Ситуация дошла уже до того, что даже на местах, в отдаленных, глухих районах стали прижимать людей, которые хотят помогать ближнему бесплатно. Издание Znak рассказало поразительную историю о 47-летнем водителе, который бесплатно подвозил до Омска жителей деревень, своих односельчан, поскольку там было отменено автобусное сообщение. Это не понравилось ни чиновникам, ни коммерческим перевозчикам. Теперь его проверяют прокуратура и налоговая инспекция.
https://www.znak.com/…/prokuratura_omskoy_oblasti_proveryae…

Что же происходит со страной? Почему у нас люди не могут даже защитить свой дом и двор, не чувствуют себя хозяевами в своем городе? Какие-то безликие оптимизаторы и реноваторы принимают антинародные и античеловечные законы с ярко выраженной репрессивной составляющей, крушат все направо и налево и потом, наворовавшись вдоволь, сваливают за границу, которую ранее поносили последними словами. Качественная еда и удобная одежда многим нашим согражданам недоступны. Медицина и образование стали платными. Дороги и различные коммуникации изношены. Малые города и деревни вымирают. Экономического роста давно нет. Взаимная агрессия растет.

Скажут, что это объективные процессы, но зачем нам тогда такое антисоциальное государство и легион чиновников и силовиков? Ведь этот режим не заботится о благе людей, а лишь притесняет наиболее умных и просвещенных, выносит наверх самых подлых и беспринципных, развязывает военные конфликты, разрушает культуру, борется с наукой, все решения принимает в пользу самых богатых и управляет лишь угрозами и силой, подавляя все живое. Это не государство, встающее с колен, а упырь, сосущий народную кровь и отравляющий разум людей, развращающий их души мантрой: «От вас ничего не зависит, вы – никто и ничего не сможете изменить».
 
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