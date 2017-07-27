Августовские тезисы 12.08 01:46 525 Сергей Белановский Августовские тезисы

1. Эпоха Путина заканчивается. Это непреложный факт, не зависящий от того, сколько времени он будет занимать должность президента.

2. Критиковать Путина за то, в чем он виноват, и за то, в чем он не виноват, уже не имеет смысла.

3. Нет смысла обсуждать проблемы вчерашнего и даже сегодняшнего дня. Надо смотреть в будущее.

4. Борьба за место преемника началась уже сейчас.

5. Легитимность Путина будет падать независимо от того, какие проценты он наберет на выборах.

6. Даже если Путин сохранит свой пост до 24 года, он все более будет превращаться в хромую утку. Его власть будет ослабевать.

7. Преемник, кем бы он ни был, не будет обладать легитимностью Путина.

8. Путину прощают и то, в чем он виноват, и то, в чем он не виноват.

9. Преемнику не простят ни того, в чем Путин виноват, ни того, в чем Путин не виноват. То же касается и самого преемника – ему не простят ничего.

10. Назревшие проблемы потребуют непопулярных решений (это тезис Макаркина). Пример – повышение пенсионного возраста. Инсайдерская информация: запас финансовой прочности пенсионной системы - не более трех лет.

11. Снижение легитимности лидера ослабит власть.

12. Ослабление власти активизирует конфликты на всех уровнях – федеральных элит, региональных элит, олигархов разных уровней друг с другом, населения со всеми уровнями власти. Следует указать на подавленные, но не уничтоженные идеологические и национальные конфликты.

13. Силовое подавление ВСЕХ конфликтов невозможно. Дело здесь не столько в наличии или отсутствии силы, сколько в трудности принятия решения. Любой конфликт требует решения вопроса, кто прав, а кто виноват. Институтов для решения таких вопросов не существует. Они либо не созданы, либо уничтожены.

14. Нарастающие многовекторные и многоуровневые конфликты приведут к тому, что страна начнет расползаться. Возможно, это примет форму «парада суверенитетов», а также митингов на площадях перед зданиями администраций и перекрытия дорог.

15. Контроль над СМИ разрушится, поскольку будет утрачена ясность, какая политическая линия является правильной.

16. Внешние силы, почувствовав ослабление внутренних скреп российского государства, активизируются. Россия слишком многими воспринимается, как враг или как добыча.

17. Сможет ли новый правитель сохранить целостность страны? Какими методами он сможет этого достичь? Путинские методы придется оставить. Их время прошло. Новый правитель должен суметь применить силу и дипломатию в каких-то уникальных сочетаниях и в условиях институционального вакуума. Он должен уметь решать проблемы по существу. Он должен очень быстро сформировать собственную харизму, эффективно решив одну или несколько острейших проблем. Он должен уметь играть на национальных ценностях, что отчасти удавалось Путину. Это должен быть политический гений. Сегодня я такого человека не вижу. Обсудить в блоге автора