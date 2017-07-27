Длинный пост про то, почему надо идти на выборы и соседей туда звать.

Я Алексей Лисенко, с 2013 года - член УИК 756 (Свиблово, СВАО) с правом решающего голоса. Каждые выборы я либо сижу с книгой - списком избирателей, выдаю бюллетени, а потом считаю их, либо нам с коллегой дают переносную урну и мы идём со списком на надомное голосование. Каждые выборы я вижу, что на участок приходит не больше 30% из тех, кто внесён в список избирателей. Каждый год я задаю вопрос людям, которые жалуются на плохую власть, выбранную только и исключительно потому, что они сами не пришли на выборы - почему вы не пришли? Ответы слышу разные, но в основном - “А нафига ходить? Вот мы в 91-м Ельцина выбрали - и что, сильно лучше стало? А сейчас за кого голосовать? Они все одинаковые…”

Такие ответы говорят о полном, просто глобальном непонимании смысла выборов.

Мы почему-то ждём, что “вот выберем героя Навального - и он нам всё исправит и сделает хорошо на вечные времена”. Не сделает. Поставьте сюда любую фамилию, какая вам нравится - не сделает. Вообще идея о “хорошем царе” очень вредная, хотя и очень живучая. Не бывает хороших царей, власть портит любого, на любом посту - хоть президента, хоть муниципального депутата. Любой человек, получивший власть неизбежно станет хуже, чем был до того. Выбери мы на любой пост хоть мать Терезу, хоть махатму Ганди - все скурвятся и ссучатся, исключений не бывает.

Но это происходит не сразу, а постепенно. Именно за этим и нужны выборы - менять людей во власти, пока они не сгнили. Надеяться, что мы выберем супермена и будем жить счастливо во веки веков - по меньшей мере, наивно. Людей во власти надо менять. Принципы “не сломалось - не чини” и “от добра добра не ищут” здесь не работают. Иногда надо приходить на выборы чтобы сменить людей - и только ради того, чтобы сменить людей. Станет ли после этого лучше? Не факт. Но если оставить всё "как есть", то точно станет хуже.

Это как с личной гигиеной. Нормальный человек меняет нижнее бельё каждый день. Иногда, в каких-то крайних случаях, можно надеть вчерашнее. Но не больше. И на следующий день тряпки оправляются в стирку, а мы надеваем чистое - не потому, что оно нам больше нравится, а потому, что старое уже воняет. И делать это надо постоянно, не надеясь, что в пакете с трусами найдутся вечно чистые. И к власти я предлагаю относится так же - менять её, пока не сгнила совсем.

Хватит ходить в позавчерашних носках!

Приходите на выборы!