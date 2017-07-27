Пусть этот пример войдет в учебники как пример bad governance 11.08 13:05 623 Vadim Volkov Если нужен хрестоматийный пример того, как государство наносит ущерб экономике, руководствуясь мутными политико-идеологическими соображениями, то это случай с дворцом Кушелева-Безбородко, где находится Европейский университет. Предыстория такова. В 2014 губернатору СПб был представлен проект приспособления дворца под нужды университета. Было письмо с резолюцией В.В. Путина "поддержать" и "зеленый свет" от городских властей. Потом кампания по сбору частных благотворительных средств и сложнейшее проектирование. Замысел в том, чтобы превратить старый дворец в новый университет, сохраняя все исторические интерьеры, чтобы проект вошел в мировые учебники по архитектуре как пример обновления без разрушения, чтобы город получил новое общественное пространство, а университет - кампус. Частные инвестиции в реконструкцию составили бы около 30 млн. евро и это был бы самый большой проект в центре Спб. Прмиерно 1 млн евро уже был вложен в проектную документацию, т.к. университет посчитал гарантии власти надежными (ошибочно, как теперь понятно).

В момент, когда проект прошел все согласования в с профильными комитетами правительства (это центнеры документации) и оставалось только решение города о передаче дворца под приспособление для современного использования, губернатор резко меняет позицию и не только блокирует решение правительства, но и организовывает проверку, которая находит всем уже известные ничтожные основания для разрыва договора аренды.

В течение года ЕУ использовал все доступные легальные способы защиты своих прав в судах. В июле было еще одно письмо с резолюцией В.В. Путина поддержать проект реконструкции дворца. Но администрация города дала понять, что позицию менять не намерена. Сегодня, как раз в день 80-летия Собчака, который со-основал ЕУ и предоставил дворец, ЕУ проиграл апелляцию на решение об одностороннем выходе администрации города из договора аренды и это открывает путь к полной остановке проекта и выселению университета. Мотивы и то, в жертву чему губернатор Спб решил принести очевидную общественную пользу и выгоду городской экономике, ни разу не объяснялись, ни публично, ни приватно.

Какие-то потери неизбежны. Если придется попрощаться с этим проектом, и нам, и Вильмотту, и городу (в смысле горожан), то возникнет новый проект. Но этот пусть войдет в учебники как пример bad governance. Обсудить в блоге автора