Любишь? Терпи 7.08 18:19 839 Дмитрий Ольшанский Граница между народной и буржуазной Россией проходит по магазинному ассортименту.

Там, где живут люди бедные, - царят свинина, курица, замороженная рыба, картошка "с землей" и непременное сладкое вино (потому что мальчики будут водку).

Вместе с деньгами - приходят говядина, индейка, охлажденная рыба, чистая пакетированная картошка и разнообразное сухое (потому что мальчики тоже будут вино).

Впрочем, к первому набору заодно прилагаются поля, холмы, леса, озера, реки, огромное небо и деревянные дома, тогда как во втором случае - только вечная пробка, давка и стеклобетон.

О, если бы можно было в России как-нибудь совместить красоту и комфорт.

О, если бы можно было выйти в это русское поле, под это русское небо, зажав в зубах охлажденного сибаса, с сухим, а не сладким вином.

О, если бы.

Любишь?

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