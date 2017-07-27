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Банда ГТА
6.08 число просмотров 34157 число записей 14
 
(Х)Реновация
2.08 число просмотров 11298 число записей 50
 
Блогеры против: Сбербанк
31.07 число просмотров 36876 число записей 98
 
Блогеры против: Победа
31.07 число просмотров 4525 число записей 10
 
Ройзман не кандидат
28.07 число просмотров 5838 число записей 26
 
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Любишь? Терпи
Любишь? Терпи 7.08 18:19 число просмотров 839
Дмитрий Ольшанский
 
Граница между народной и буржуазной Россией проходит по магазинному ассортименту.
Там, где живут люди бедные, - царят свинина, курица, замороженная рыба, картошка "с землей" и непременное сладкое вино (потому что мальчики будут водку).
Вместе с деньгами - приходят говядина, индейка, охлажденная рыба, чистая пакетированная картошка и разнообразное сухое (потому что мальчики тоже будут вино).
Впрочем, к первому набору заодно прилагаются поля, холмы, леса, озера, реки, огромное небо и деревянные дома, тогда как во втором случае - только вечная пробка, давка и стеклобетон.
О, если бы можно было в России как-нибудь совместить красоту и комфорт.
О, если бы можно было выйти в это русское поле, под это русское небо, зажав в зубах охлажденного сибаса, с сухим, а не сладким вином.
О, если бы.
Любишь?
Терпи.
 
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blogvitus    8.08 13:13 |  число просмотров 458
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Сергей Удальцов вышел
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Мой первый вопрос — что она сделала плохого?
echo.msk.ru    6.08 18:38 |  число просмотров 1799
Мой первый вопрос — что она сделала плохого? Мать Елизаветы Песковой спрашивает, в чем её вина и кто судьи?
 
Путин и импортозамещение
blogavtoxton    6.08 12:05 |  число просмотров 1892
Путин и импортозамещение Плывёт такой наш альфасамец и гарант конституции в гидрокостюме OMER (производитель страна НАТО - Италия) и думы о импортозамещении думает
 
Наконец-то нашлась наша блокадница Галина Павловна
blogсергей канев    6.08 11:56 |  число просмотров 1035
Наконец-то нашлась наша блокадница Галина Павловна Два месяца назад она сломала шейку бедра и не смогла выходить на "работу". После больницы любимые внучки определили пенсионерку в дом престарелых
 
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Добавлю конспирологии про Хахалеву
blogПавел Чиков    4.08 14:39 |  число просмотров 2010
Добавлю конспирологии про Хахалеву 5 июня Приволжский районный суд Казани выносит решение об освобождении по болезни 65-летнего тяжело больного «вора в законе» Резо Бухникашвили "Пецо". Осужден на 22 года, отбыл 3,5, на счету 302 дисциплинарных взыскания, признан ЗНУПОН
 
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии
blogPavel Chikov    4.08 13:11 |  число просмотров 1273
Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии Пожалуй, больший чем защита геев. Градация интересна. Отрыто катить бочку на евреев считается дурным тоном, прослывешь антисемитом
 
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха
blogKristina Potupchik    2.08 14:16 |  число просмотров 1436
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха Ну что, два с четвертью миллиарда рублей наконец распределены между 970 проектами-победителями президентских грантов — а я, наконец, дочитала до конца их список и описание заявок
 
Цитаты дня
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
" Судья Хахалева в юности общалась с ворами в законе. Михаил Лесин погиб от избиения бейсбольной битой. Гульнару Каримову посадили на 5 лет еще при жизни ее отца. Одной мне кажется, что по новостям сего "
29.07 |
blog Maria Abakumova
" Гиркин реально клинический сумасшедший. Это страшно. "
20.07 |
blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
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Статьи дня
Венесуэльское бессилие Кремля
Константин Эггерт  8.08 14:23 |  число просмотров 103
Венесуэльское бессилие Кремля Кремль нервно наблюдает за ситуацией в Каракасе. Призрак "латиноамериканского майдана" нервирует российское руководство. То есть его пугает любое народное движение против авторитаризма в любой стране мира. Однако Венесуэла - случай особый.
Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством
Константин Гаазе  5.08 13:15 |  число просмотров 397
Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством Судьба правительства — традиционный сюжет предвыборного года. Один из возможных вариантов — перевод кабинета в непосредственное подчинение Кремлю
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События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6206
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
8.08 |  число просмотров 1494
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
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Музыка
Без Евровидения
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Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 12996
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 3731
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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