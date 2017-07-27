Это короткий пост про внутренний туризм. Тут Путин полетел по всяким Байкалам, в том числе типа показать, что надо в России отдыхать. Не спорю, в нашей стране очень много прекрасных мест, которые многие хотят посетить. Но вот незадача, наше государство и аффилированные с ним структуры делают всё, чтобы внутренний туризм не развивался от слова совсем. Итак, несколько фактов: 1. Байкал. Только перелет из Москвы обойдется на двоих... барабанная дробь: СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! А ведь там еще жить надо. Я даже не буду пытаться предсказать стоимость всего отдыха, но везти туда надо тысяч 300. У многих людей есть такие деньги?

2. Камчатка. Да, место не назовешь доступным, но там очень интересно и красиво. Многие бы там побывали хотя бы раз в жизни, если бы не цены на перелет, которые составляют... (тут я не поверил и еще раз поискал, нет, оказалась правда) ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ на двоих туда-обратно. Спасибо Аэрофлоту, конечно. Можно лететь с двумя пересадками и сэкономить, но я же о туризме, а не о мазохизме пост пишу.

3. Горный Алтай. Я, честно, хочу уже давно там побывать, но меня как останавливала цена билетов, так и продолжает останавливать. Слетать туда стоит (пам-парарам, звучат фанфары олигархам) СТО СОРОК ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ на двоих туда-обратно. Как вариант можно лететь до Барнаула, а потом 200 верст на перекладных, собственно многие так и делают, но разве это внутренний туризм? Можно много писать, я просто взял самые выдающиеся цены. Мы не можем передвигаться по собственной стране! На самолете дорого, а на автомобиле скоро запретят! Ну ладно, если бы они пилотам своим платили деньги нормальные с этих цен. Но нет же! Пилоты от них разбегаются, потому что платят мало, а эксплуатируют их как в странах третьего мира. А для пассажиров цены конские, как будто мы не в России, а в Монте-Карло живем. Поэтому так и будем отдыхать в Турции, да в Черногории, а все эти красоты так и останутся нужными лишь небольшому количеству фанов, которые туда смогли доехать вопреки воле нашего правительства.