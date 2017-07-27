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Из ЖЖ на Youtube: легко ли это сделать?
Из ЖЖ на Youtube: легко ли это сделать? 4.08 15:22 число просмотров 445
lovigin
 

Когда-то я не прошел кастинг в "Орел и решку". Надо было на камеру что-то рассказать из своей жизни. Рассказать было что, но сделал я это крайне херово. У меня и так-то дикция не в порядке, а вкупе с мандраже французский грассаж перерос в полный провал. Мне снова вместо "золотой карты" выпали 100 долларов.

Да и хер с ним сказал я. Но это было давно. Я уж и забыл.

IMG_8661

Каждый из ЖЖников за последний год хоть раз произнес фразу: "ЖЖ умер, надо валить на ютуб!"
И что-то никто не свалил. Потому что видео - это вам не текстики писать с фоточками.
А все потому что производство видео - это реально такооооооой заёб!!!!
Но некоторые всё же решились...

Илюша-"свет мой" Варламов, за которого херачат чуть ли не по 3 видоса в день, не добрался пока и до отметки в 50 000 подписчиков. Хотя уж кто-кто, а он-то мог вполне... sergeydolya с совершенно непропорциональным и подозрительным отношением "подписчики/просмотры" (много/мало) вылезает опять же только на роликах о своей худобе. Гренландия и Крайний Север в его исполнении не находят отклика и просмотра у зрителей. Беленький сдулся в Америке и не обновляется уже длительное время. А Ютуб любит регулярность. Впрочем macos хотя бы сам монтирует свои ролики, старается, что уже хорошо. За остальных же эту работу выполняет кто-то другой.

Мне и самому нечем было похватстаться: почти за год скурпулезного труда я довел число подписчиков к началу лета до смехотворного количества в 2 000 человек. Каждое видео со скрипом набирало вшивые 3000 просмотров, а люди скупились на эти гребаные "лайки", пока не пнешь их и не упрекнешь в жмотстве. Короче, соотношение "трудозатраты/результат" вызывало уныние.
Ибо создание с нуля 15-минутного ролика выливается в двое суток(!) работы "от звонка до звонка".

Но потом я съездил в Северную Корею, и дело как-то сдвинулось с мертвой точки.

Не, ну двое суток работы - это если конечно ты хочешь исполнять всё "по красоте" и "со вкусом". А так и рождается "стиль". А я хочу, чтоб стиль был. Для многих уже "купить камеру, поставить ее перед собой и включить" - это три сложнейших действия. Многие не доходят даже до первого. Я же дошел. Расскажу через какие тернии мне приходится проходить еженедельно на этом поприще. Но это кайф на самом деле, когда ты видишь как из "ничего" получается "конфетка". Скоро начну клипы снимать, а потом и на фильму замахнусь.

IMG_8671
1 / КАМЕРА
Пошел и купил. У большинства ютуберов популярна какая-то беленькая Sony. Я же взял себе Canon Legria Mini. Один раз немного разбил ее в Перу, но ввиду низкой стоимости (15 000 р) даже не стал ремонтировать, а купил новую. Похожа на видеорегистратор, но про это уже все пошутили.
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Правило первое: камера должна быть включена всегда! Ты никогда не знаешь что произойдет в следующую минуту. Да, ты выглядишь как идиот, фиксируя каждое свое действие, но это нормально. Это не фото, где все можно потом "подстроить" как надо, не текст, где всё можно описать словами. У тебя есть только "здесь и сейчас". От этого, конечно, получаются тонны видео, которые потом, при монтаже, надо отсмотреть.

И фото! Фотографию-то тоже никто не отменял! Там-то я вообще король! Вторая рука всегда должна ощущать наличие фотокамеры!

2 / КОНТЕНТ
Около года назад я сильно сократил количество поездок, сделав упор только на самые резонансные страны: Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия... в планах Африка и снова Индия. В принципе я понимаю, что это интересно и мне, и большинство зрителей в такие страны не поедут сами никогда. Блин, и как же я жалею, что взялся за видео так поздно. Столько стран в моей жизни было в "довидосную" эпоху и хер знает вернусь ли я в них когда-нибудь...
IMG_8675


3 / "СКЕЛЕТ"
В принципе я примерно помню в каком месте из отснятого материала были самые жареные моменты, но пересматривать приходится всё от и до. Это самый занудный момент в видеомонтаже. Та же 10-дневная поездка в Пакистан со съемками каждый день занимает где-то 90 гБ. Всё это надо отсмотреть.
Без-имени-3
Из херовой тучи "часов съемки" выбирается разных кусков минут на 30. Из которых отсекается всё ненужное. Хотя как показывает практика на Ютубе никто вообще не против длительных роликов. Пока меня хватает только на 18-25 минут максимум. Даже в этом случае не понимаю кто всё это смотрит.

4 / "ПРИПРАВА"
В итоге в каждой серии получается 7-8 законченных фрагментов. Которые теперь как-то надо связать между собой. Потому что тот факт, что всё это происходит в одной стране - этого мало. Надо добавить lovigin-style. Но это не те знаменитые действия, котторые я делаю со своими фотографиями. Видеоматериалы в плане цветокоррекции я не трогаю вообще. Все равно никак не исправишь...

И тогда я придумал киновставки из советских комедий со своим участием . Очень люблю "обыгрывать" фильм "Афоня". Хотя бы потому что у нас почти совпадают обои в интерьерах. Всё это нужно вспомнить где происходит нужная цитата, скачать фильм, порезать, отснять себя, вставить.... заёёёёёёёёб!
IMG_8673


IMG_8674
Впрочем несмотря на кажущуюся популярность их узнают всё меньше и меньше. Даже любители. Не говоря уж о молодежи, которая и вовсе думает, что всё это снято в мезозойскую эру.
IMG_8680

Впрочем "кому надо - тот знает", а зацепиться в выборе фрагмента можно лишь за одну фразу, сказанную в фильме киноактером. Там мы вечно беседуем с Леоновым - то о китайском алкоголе, то о северокорейской изоляции, то о величии Маршала Ким Чен Ына и экспорте картофеля из Беларуси.
IMG_8679



Тем временем "скелет" видео постепенно обрастает субтитрами, как "мясом", которые я делаю для тех, кто не имеет возможности посмотреть со звуком сиюминутно. Хотя конечно они многое теряют))))
Видео обрастает озвучкой, склейкой, фотовставками и перебивками. Всё это монтируется в простейшей iMovie, которой мне в принципе хватает.
IMG_8672

5 / МУЛЬТФИЛЬМЫ
Появляются по мере необходимости мультипликационные вставки. Они в итоге вылились в отдельный проект "Смерти моих любимых". Сейчас мы делаем профессиональную переозвучку всех 25 выпусков этого проекта. А потом зашлю его на "Фотобиеннале"... Это очень крутая задумка. Мертвые рулят!
IMG_8678

6 / МУЗЫКА
Видео обрастает аудиорядом. Он всегда огонь!! Fruitella и "Элен и ребята", Шура и "Ералаш"...
Ибо это ж музыка поколения! Даже те, кто ее не слушал никогда (как я, например) - знает все припевы наизусть. Это не какая-ниубудь диджейская херня, бездушная и монотонная.
Это очень тонкие параллели, и, как обычно, не всем понятные))) но как же идеально ложится показ культа личности Ким Чен Ира на "Я знаю только лучшее в тебе" Гостей из будущего.


Когда пакистанские шииты хлещут себя плетьми под "Наше поколение" от забытого всему Кристиана Рэя и MF3 - они делают это настолько ритмично, словно эта песня звучала в оригинале на улицах Исламабада. Эти эксперименты сочетания наследия 90-х и исследуемых географических направлений заводит необыкновенно.
Игорь Корнелюк со своим "Клёво, живу я клёво..." - идеален для финальных титров.

"Че за попса? Нельзя ли что-то посовременнее ставить?" - пищат желторотые юнцы в комментах.
- Диджею на дискотеке свои "Грибы" закажешь!! У меня только классика, только проверенные временем треки, отзывающиеся волнением наших сердец.
kar_men_eto_san_frantsisko_gorod_v_stile_disko_80_h
Впрочем со временем народ привыкает к этой "фишке" и уже просят выложить в комментариях трек-лист к каждой серии. Хотя не понимаю как можно не опознать Танюшку Буланову...

7 / АВТОРСКАЯ ОЗВУЧКА
Я всегда дико боялся камеры. Считаю себе очень нетелегеничным, избегал по возможности съемок и, как и многие, задавался вопросом, увидев себя на видео "Это вот я вот так выгляжу? Пи...ец!"
Я до сих пор могу выбросить очень хороший фрагмент, если я в нем вышел не очень. ))) Прям "как баба": "я не получилась тут - удали!"
Очень стесняюсь что-то говорить на камеру в русскоязычном окружении и стараюсь этого избегать, записывая пояснения постфактум более-менее продуманным текстом. Никогда не против харизматичного партнера рядом в кадре. Ну с кем-то же надо общаться))))  И почти всегда выбрасываю то, что записано в видоизмененном сознании. Там просто шлак.
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8 / ХАЙП
В каждом ролике должен быть хоть какой-то намек на скандал. Ибо хейтерам будем просто нечего делать)))) Самый топ пока что занимает серия "Как я съел собаку" про трапезу в КНДР национальным деликатесом. На утро корейцы проснулись и "поняли", что взяли с нас в два раза меньше денег, и к тому же по собственной недоглядке принесли нам дорогой алкоголь, который нам не положен.
Мы легко были готовы заплатить, но захотелось немного "постебать" раззяв (к тому же это запросто мог быть развод туристов на лишние деньги) . Мой попутчик Чаусов, "первый мент, совершивший кругосветку",  делал это с таким серьезным лицом, что нетрудно было поверить в искренность его намерений отсудить вообще полную стоимость всего ужина.

IMG_8677



В комментах полилось рекой "Мудаки! Торгуются из-за трех баксов! Какой позор!", "Мрази!", "Официантку уже наверное расстреляли! Вы сломали ей жизнь!"...

Аххахаха! И это при том, что эти люди только ради таких моментов и смотрят видео.
IMG_8681

Меж тем новое видео уже готово, отрендерено, залито и занимает свое место в красочном ряду себе подобных.



Прилетает очередное письмецо от Youtube по поводу "защиты авторских прав" на использование музыкальных композиций, ибо "творчество Любы Успенской и Димы Билана"  - это не достояние народа, а бренд! Впрочем на это можно никак не реагировать - никаких блокировок и это за собой не повлечет. Просто не будет работать монетизация.
Без-имени-2

9 / РЕАКЦИЯ  И ПОДПИСЧИКИ
Что мне особенно нравится в Ютубовской аудитории - это то, что она абсолютно новая! Ты не перенесешь все те несколько десятков тысяч своих подписчиков из ЖЖ сюда - нет! тут всё надо начинать с нуля! Ютуб-публика ничего о тебе не знает, не знает твоих прежних "заслуг", не принимает твоего внешнего вида, иронии, интонаций, картавости...
И крайне забавно наблюдать за ее эволюцией. А она происходит!

Если месяц назад через раз встречались комменты "Бл.., что за картавый еб..лан с гребнем!? " (их я объяснял исключительно разгаром школьных каникул, учитывая количество ошибок в одной строчке) и я считал такую манеру поведения нормой для русского Ютуба (ну не показывали Евро-2016 в отсталых российских деревнях, ну не дошли туда еще Марек Хамшик и Артуро Видаль с их ирокезами)...
то к 4-5му подобному ролику подобные комменты ... исчезли. Мне не пришлось даже включать цензуру и банить неблагонадежных. Сейчас на 95 процентов все комментарии положительные. Наверное думают: если чувак может на одном стиле выдержать не одну, а несколько серий подряд - значит это имеет право на существование.

за июль число подписчиков выросло в 8 раз, пришли первые рекламодатели, каждый пятый  коммент предрекает "миллион подписчиков через год", при том что каждый третий коммент говорит о том "Какого хера так мало подписчиков при таком ох..енном контенте?"
Это действительно пока что мало. Ну, что я могу им ответить?! Рекламы тому, что я делаю, мне не хватало на всех площадках. Впрочем как пел БГ: "мы движемся медленно, но мы движемся наверняка".

Моя дорогая BigPicture пыталась помочь с раскруткой канала, но потом развела руками: "Почему-то Ютуб не дает раскрутить - видимо дело в наличии в тематике проституток и алкоголя..."
- Ччччччерт, две самые ходовые темы! - подумал я, - ну ладно, тогда я  сам...

Впрочем даже такая статистика просмотров на Ютубе отбивает желание вкалывать на ЖЖ. Масштабы несопоставимы. И это наверное первый раз такое за мою десятилетнюю livejournal-карьеру. Впрочем я все равно останусь тут до конца. Даже если там у меня и будет пресловутый "миллион".

самая крутая и креативная реклама в ЖЖ - конечно же в этом блоге! //
контакты для сотрудничества : lovigin@bigpicture.ru
 
 
 
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