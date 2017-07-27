Тюрьма калечит и убивает. Без разбора и статуса 4.08 14:35 809 Павел Чиков Тюрьма калечит и убивает. Без разбора и статуса. До приговора и после. Всегда.



Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин: «Компьютерная томография головного мозга выявила, что Хорошавин перенес инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге. И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца. У моего подзащитного держится высокое давление, ниже 130 не опускается», - сообщила его адвокат.



Губернатор Кировской области Никита Белых: "Сегодня было принято решение отправить Никиту Белых в больницу в «Матросскую Тишину». У него целый комплекс болезней. Во-первых, у него диабет так называемого второго типа, когда сахар существенно повышен в крови. Есть ограничения по питанию; он вынужден постоянно принимать лекарства, чтобы поддерживать баланс [сахара] в крови. Кроме того, у него повышенное артериальное давление. У него оперировали колени — и правое, и левое; была коррекция, связанная с сухожилиями. Сложности с позвоночником постоянные. Остеохондроз, грыжи — есть длинный перечень его болезней.

В январе возникла проблема с левой ногой. По его личным ощущениям, она немеет, отнимается, боль такая, что он с огромным трудом может ходить и спать. Он постоянно обращается в медицинскую часть изолятора, лечение назначают — но, к сожалению, это лечение не особенно приводит к каким-либо результатам. Ему выписывали порядка 20 различных лекарств, но эффекта это никакого не дало, — из чего можно сделать вывод, что проблема с диагнозом, ведь терапия при правильном диагнозе должна приносить результаты. Мы активно обращались с просьбами об адекватной помощи. К тому же в последнее время он стал жаловаться на сильные головные боли и боли в области сердца. Ему необходимо широкое обследование, но в условиях «Лефортово» это крайне сложно. На сегодняшний день было принято решение о госпитализации", - сообщил адвокат.



Начальник полиции Казани полковник полиции Руслан Халимдаров: С ноября 2013 года находится под стражей по обвинению в нескольких десятках эпизодов злоупотребления служебным положением. Весной 2017 года в условиях СИЗО Москвы перенес инфаркт миокарда.



Один из обвиняемый по делу губернатора Республики Коми Вячеслава Гайзера жалуется на развитие злокачественных образований в условиях СИЗО.



Медицинская работа с арестованным клиентом стала одним из стандартных направлений работы адвокатов. Они фиксируют негативную динамику, требуют обследований, обкладываются бумажками. И это нормально, потому что в условиях российской тюрьмы здоровье начинает пошатываться даже у прежде ни на что не жаловавшихся. Тюремная медицина в России просто ужасающая.

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