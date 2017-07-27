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Шел 1992-ой год, мы только что стали банкирами, нам по 25-27
Шел 1992-ой год, мы только что стали банкирами, нам по 25-27 2.08 00:15 число просмотров 623
Sergey Vasiliev
 

Самым идиотским и смешным кредитом, который мы тогда выдали, был кредит компании… «Русский балет на льду».

Тут сложилось многое…
Шел 1992-ой год.
Мы только что стали банкирами, нам по 25-27, новый деньги текли в банк рекой , от этого кружилась голова.
И тут к нам приходит какой-то «продюсер» и говорит, что из звёзд советской сборной по фигурному катанию он составил коллектив и теперь, они собираются выступать по городам Советского Союза и зарабатывать на этом деньги!
Сейчас это трудно представить, но тогда… всякий фигурист или фигуристка были супер звёздами. Страна замирала у экранов телевизоров, когда начиналась трансляций соревнований по фигурному катанию. В общем, мы быстро согласились дать ему кредит.
Ведь действительно, это же очевидно, что если завтра на какой-нибудь ледовый дворец приедут звёзды нашего фигурного катания, то дворец будет полон.
Так и было.
На первом же выступлении в Москве, были проданы все билеты.
«Русский балет на льду». Генеральный спонсор – «Тверьуниверсалбанк».
Но это было только начало. После нескольких концертов в Москве и Ленинграде, которые прошли успешно и с аншлагом, ПРОДЮСЕР пришёл с суперидеей:
- Нужно зарабатывать валюту!
Валюты тогда в стране не было вообще, как и возможности ее заработать. А тут, такой очевидное дело.
- Русские фигуристы будут нарасхват на всех ледовых площадках США, - уверенно вещал ПРОДЮСЕР.
Проект виделся абсолютно надежным и сверхприбыльным. Нужно было только купить авиабилеты всей труппе, а также небольшой группе сопровождающих менеджеров. Дальнейшую организацию гастролей берет на себя американская сторона, с которой мы будем делить выручку от билетов в пропорции 50/50.
Стоимость билетов на подобные мероприятия в Америке - впечатляли. Мы легко окупим уже первым выступлением все затраты, а дальше пойдет чистая прибыль.
- В валюте! – добавлял ПРОДЮСЕР.
В общем, мы сразу поверили в проект и выдали кредит компании «Русский балет на льду».
Был оплачен реквизит, костюмы, авиабилеты и вся труппа спортсменов-фигуристов вылетела в Америку.

Всё.

Больше мы никого из них не увидели.
Я даже не знаю, было ли хоть одно выступление. Прозвучало ли хоть раз на американских площадках гордое имя «Русский балет на льду»? Я так этого и не знаю.
Суета тех невероятных, бешенных дней 90-х закрутила, и я быстро о них забыл.
А тут, вдруг вспомнилось.
Ведь это был наш первый дефолт, наш первый банковский невозврат.

Они просто не вернулись из Америки.

Интересно… как они там?...
 
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