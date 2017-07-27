Самым идиотским и смешным кредитом, который мы тогда выдали, был кредит компании… «Русский балет на льду».

Тут сложилось многое…

Шел 1992-ой год.

Мы только что стали банкирами, нам по 25-27, новый деньги текли в банк рекой , от этого кружилась голова.

И тут к нам приходит какой-то «продюсер» и говорит, что из звёзд советской сборной по фигурному катанию он составил коллектив и теперь, они собираются выступать по городам Советского Союза и зарабатывать на этом деньги!

Сейчас это трудно представить, но тогда… всякий фигурист или фигуристка были супер звёздами. Страна замирала у экранов телевизоров, когда начиналась трансляций соревнований по фигурному катанию. В общем, мы быстро согласились дать ему кредит.

Ведь действительно, это же очевидно, что если завтра на какой-нибудь ледовый дворец приедут звёзды нашего фигурного катания, то дворец будет полон.

Так и было.

На первом же выступлении в Москве, были проданы все билеты.

«Русский балет на льду». Генеральный спонсор – «Тверьуниверсалбанк».

Но это было только начало. После нескольких концертов в Москве и Ленинграде, которые прошли успешно и с аншлагом, ПРОДЮСЕР пришёл с суперидеей:

- Нужно зарабатывать валюту!

Валюты тогда в стране не было вообще, как и возможности ее заработать. А тут, такой очевидное дело.

- Русские фигуристы будут нарасхват на всех ледовых площадках США, - уверенно вещал ПРОДЮСЕР.

Проект виделся абсолютно надежным и сверхприбыльным. Нужно было только купить авиабилеты всей труппе, а также небольшой группе сопровождающих менеджеров. Дальнейшую организацию гастролей берет на себя американская сторона, с которой мы будем делить выручку от билетов в пропорции 50/50.

Стоимость билетов на подобные мероприятия в Америке - впечатляли. Мы легко окупим уже первым выступлением все затраты, а дальше пойдет чистая прибыль.

- В валюте! – добавлял ПРОДЮСЕР.

В общем, мы сразу поверили в проект и выдали кредит компании «Русский балет на льду».

Был оплачен реквизит, костюмы, авиабилеты и вся труппа спортсменов-фигуристов вылетела в Америку.

Всё.

Больше мы никого из них не увидели.

Я даже не знаю, было ли хоть одно выступление. Прозвучало ли хоть раз на американских площадках гордое имя «Русский балет на льду»? Я так этого и не знаю.

Суета тех невероятных, бешенных дней 90-х закрутила, и я быстро о них забыл.

А тут, вдруг вспомнилось.

Ведь это был наш первый дефолт, наш первый банковский невозврат.

Они просто не вернулись из Америки.

Интересно… как они там?...