"Сквозь зеркало языка" Гая Дойчера 30.07 16:23 436 bookswithklishin Букмейт предложил (они как-то прокачали рекомендательный сервис) почитать «Сквозь зеркало языка» Гая Дойчера. Прочитал 35%, и пока я в восторге. Есть фишечки, как я люблю, вроде того, что на язык древних вавилонян нельзя было бы перевести «Преступление и наказание» Достоевского, потому что в их языке для обоих понятий, преступление и наказание, было одно слово. А есть большие и красиво развёрнутые языковые теории, например, о восприятии цветов: оказалось, что все народы создают слова цветов в чётко одинаковой последовательности: сначала чёрный и белый, потом всегда красный, затем разделяют зелёный и синий и только потом жёлтый (правда, иногда желтый раньше зеленого, но реже). И во времена Гомера греки ещё слабо различали зелёный и синий, а море у него цвета вина, не потому что это такая метафора. Контент-анализ «Одиссеи» и «Илиады» показал, что 90% цветов в тексте это чёрный и белый, ещё 5% красный. Но это не значит, что у древних были неправильные колбочки и они, как дальнотоники, видели все сумеречно. Антропологи нашли дикие племена в наши дни, которые называют море, траву и небо чёрными, но тесты на цветовосприятие проходят отлично. Просто они ещё не изобрели слова синий и зелёный.

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