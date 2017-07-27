Письма в жанре "как нам обустроить Россию" за века практически не изменились 30.07 16:07 456 redzion Американский исследователь Арч Гетти, долгое время проживший в СССР и в России, изучил большой корпус текстов в жанре "Обращение к Царю" - от собственно царских времен и до путинских. Оказалось, что ходатайства, жалобы и письма в жанре "как нам обустроить Россию" за века российской государственности практически не изменились.



Гетти пишет, что письма всегда "имели трехчастную структуру. Первой шла вводная формула, где автор велеречиво приветствовал адресата и представлялся ему. Во второй части перечислялись жалобы или просьбы, в третьей автор молил о заступничестве и помощи".



Для приветствия было характерно возвеличивание адресата и принижение автора ("я человек маленький"), а также извинения за то, что адресат докучает Вождю своими мелкими жалобами. (Интересно, что исключения из этого правила были зафиксированы только в ранние годы советской власти, когда часто можно было встретить панибратское отношение к руководителям страны). Часто в презентацию включалось описание честного и жертвенного труда на благо царя, родины, рабочего класса и тп, чтобы подчеркнуть несправедливость полученной "награды" за такой труд.



Во второй части, помимо собственно описания жизненных невзгод, упоминались виновники такого положения дел; содержалась просьба покарать их и восстановить справедливость.



Стиль подавляющего большинства писем показывает важную вещь: люди воспринимают этот канал связи с властью как канал личного общения. Вождю предлагалось заступиться за автора челобитной не так, как это делает бездушная машина, подчиненная закону, но так, как это сделал бы обычный человек - "войдя в положение" и, видимо, вопреки закону.

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