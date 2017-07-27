Работа на установками 30.07 16:01 429 evo-lutio Большая часть психологической работы сводится к смене установки. То есть когда человек идет к психологу или покупает книги по психологии ради работы над собой или просто обсуждает с подругами-друзьями проблему, он пытается менять установку.



Рассудок - это то, с чем мы можем иметь дело более-менее сознательно: осмыслять какую-то информацию, вступать в дискуссию с другими или с собой, искать логические доводы или опровержения и таким образом формулировать для себя что-то.



Людям кажется, что через рассудок можно прямо влиять на эмоционально-волевую сферу, то есть расхотеть чего-то, захотеть чего-то или заставить себя что-то делать. Именно поэтому люди столько времени и сил тратят на работу с установками. Они думают: вот я сейчас все хорошенечко продумаю и мне станет все понятно, мое настроение поменяется и ненужные желания уйдут, а нужные наоборот придут.



И сидит человек на диване, уговаривает себя заниматься физкультурой, искать хорошую работу, прервать сложные отношения или перестать разжигать конфликты.



А эмоционально-волевая сфера его как тот Васька, слушает да ест. Не хочет она физкультурой заниматься, боится или ленится искать хорошую работу, а не разжигать конфликты и вовсе не в силах, поскольку партнер ее время от времени бесит, а время от времени наоборот, поэтому она и прервать отношения не может. И уговаривать ее - все равно что беседовать с очень трудным подростком. Он смотрит равнодушно или насмешливо, изредка даже внимательно, но делает все по-своему.



Нет, иногда эмоционально-волевая сфера может послушаться рассудка. Но это когда эмоции этому не противоречат, а воля и сама склоняется в ту же сторону, что и рассудок. То есть когда вам все равно или самим хочется того же самого, вы готовы следовать рассудку. Рассудок как жена плюсующего мужа. Если муж и сам так решил, он ее послушает. А если нет, проигнорирует или рявкнет "отстань".



Получается, что работая над установками, люди в основном либо тратят время впустую, пытаясь в чем-то себе переубедить или на что-то мотивировать, либо (куда чаще) оправдывают и обосновывают уже существующие желания и эмоции - подстраиваются под эмоционально-волевую сферу снизу.



Это связано с тем, что наша эмоционально-волевая сфера рулит энергией. Она отвечает за выживание, ориентируясь на физические ощущения, а не на абстрактные конструкции как рассудок. Эмоционально-волевая сфера - главная, а рассудок - обслуживающий персонал. Чего хочет человек, на то у него и силы есть, а если чего-то не хочет, делать это для него - стресс. Психика этого избегает, а если рассудок свой или чужой становятся уж слишком навязчивыми, реагирует агрессивно. Вспышки аутоагрессии испытывал на себе каждый, кто пытался переломить себя там, где желание уж слишком велико.



Но это не значит, что работать над своими установками не нужно.



Нужно обязательно. Это единственная возможность сознательно себя менять.



Просто работать над установками нужно правильно.



Самое главное правило работы в психологическом поле - работа может вестись только в настоящем. И только в процессе деятельности.



Невозможно работать над психологическим полем в прошлом или в будущем, только в настоящем.



Курт Левин, критикуя зацикленность современных ему психологов на проблемах прошлого, писал, что прошлое не оказывает влияния на настоящее, пока образы из прошлого не втягиваются в актуальное поле. На что-то прошлое уже успело повлиять, что-то оно сформировало в человеке, что-то в нем создало (привычки или комплексы), но теперь для психологического поля актуален продукт прошлого, конечный синтез, а не само по себе прошлое. Если давно прошедшая ангина дала осложнение на сердце, лечить надо сердце, а не ангину. Если же оживлять события прошлого и заново переживать их, они начинают жить в психологическом поле на правах настоящего и влиять на разум человека.



Обратите внимание, они оживают, влияют, но влиять на них, то есть работать с ними невозможно, поскольку это всего лишь фантомы, на них невозможно направить никакую реальную деятельность. Ничего им донести нельзя, ничего им сделать нельзя.



Например, если вас мучает какой-то конфликт из прошлого, тяготит и вы пытаетесь "избавиться" от него на уровне рассудка, вы вызываете тени из прошлого как духов на спиритическом сеансе в свое психологическое поле, представляете образы тех людей и пытаетесь поменять свою установку, избавиться от комплекса, который как вам кажется связан с тем событием. Эмоции захватывают вас с новой силой, ваша волевая сфера разогревается, вы испытываете чувства и желания совсем как тогда. То есть эмоционально-волевая сфера воспринимает ожившие призраки так, будто это настоящие люди перед вами, или почти так. Можете ли вы поменять что-то, ведя с призраками разговор?



Нет. Любое достигнутое на спиритическом сеансе облегчение или уверенность окажутся вашими иллюзиями. В реальной ситуации прошлого не поменялось ничего. Конфликт не продолжился и не завершился иначе. Вам не удалось попросить прощения или наоборот заявить протест, как вам того бы хотелось. Вы не говорили с реальными людьми, те люди не приходили к вам в реальности. Все осталось как было, вы работали над своими иллюзиями. И если к вам пришло облегчение, то ценой иллюзий. А иллюзии хрупкая вещь, как картонная декорация, которая рушится от любого ветерка или выцветает со временем. То есть достигнутое на спиритическом сеансе облегчение быстро сменится новой потребностью "поговорить" и "разобраться".



Единственная возможность изменить отношение к прошлому - измениться в настоящем. Когда вы станете в чем-то другим человеком и наполните свою эмоционально-волевую сферу чем-то другим, ваше отношение к прошлому поменяется. Простой пример - несчастная влюбленность. Сидеть в пустой и темной комнате и размышлять-размышлять о своей любви, ведя диалоги - не только бесполезная практика, она еще и выращивает фигуру в поле, помогает увязнуть в несчастной любви сильней, поскольку рассудок здесь помогает эмоционально-волевой сфере держать фокус внимания на этом и не заниматься ничем другим. Человек мог бы отвлечься, но рассудок как злой провокатор говорит ему: "а давай вот так на это посмотрим и вот так и вот это еще припомни", то есть помогает ему оставаться в тех же самых эмоциях. Сильных и бесполезных, даже вредных, поскольку невзаимных.



Совсем другое дело, если бы человек попытался бы перенаправить поток внимания на что-то другое, занялся бы чем-то, а лучше увлекся. Конечно сразу увлечься не вышло бы, эмоции снова и снова сносили бы его в прошлое и оживляли призрак перед его глазами, но рассудок, будь он действительно разумен, не стал бы это поддерживать, отказался бы от ведения диалога. Буквально: "Нет, дорогая Королева. Я не хочу об этом говорить. Я хочу вот об этом". И быть стойким в своем намерении как настоящий мужчина. В конце концов эмоционально-волевая сфера сдалась бы (а это конечно Королева и есть, она самая, "волевая" она лишь потому, что пока она не влюблена в короля, она командует, она владеет волей). Король не может приказать Королеве (рассудок эмоциональной сфере), но он может отказаться идти у нее на поводу (точно так же кстати, все минусующие люди, повлиять всерьез из минуса вы не можете, но держаться в границах и не сливаться, не подстраиваться, не угождать и не липнуть - да, и часто этого достаточно для роста уважения к вам и любви, для роста вашей СЗ).



Если не идти на поводу у аддикции (привычки, привязанности) и не соглашаться принимать в своем доме призраков прошлого и устраивать для них долгие балы, постепенно привычка слабеет. Без подкрепления рассудка влечение слабеет! Если же попытаться увлечь и заинтересовать себя чем-то еще, а это не так уж сложно, поскольку пустоты эмоции не выносят, и если нельзя целиком обратиться в одну сторону, они понемногу находят для себя что-то еще (вам только нужно расширять план впечатлений, не держать себя в вакууме, искать и менять что-то). Как только возникает новый сильный интерес (сначала слабый, потом растет), призраки прошлого исчезают совершенно. И если в этот момент, когда они растаяли, обратиться к ним мыслями, окажется, что размышлять не о чем или почти не о чем. Разве что сказать себе: в следующий раз не трать на подобное столько времени и сил.



То же самое почти происходит с любым обстоятельством прошлого. Если оно беспокоит, а в настоящем сделать ничего уже нельзя (в своих границах, внутри своего локуса контроля), надо постараться отвлечься (деятельно) на другое и отвлекаться, пока не получится перенаправить эмоциональный поток на что-то другое, лучше многое другое. В этом случае не потребуется менять установку по отношению к прошлому, она и сама поменяется, либо будет достаточно очень краткого сухого анализа, чтобы сформулировать вывод. Способность к краткому и сухому анализу - вот показатель того, что вы избавились от эмоциональной власти обстоятельства и не болтаетесь на этом крючке.



Пока же вы болтаетесь на крючке вниз головой, бесполезно менять установку. Смените сначала положение тела, встаньте на ноги. Это касается любых крючков, на которые вы попались.



Работать над установками в будущем так же бесполезно и вредно. Вы можете составить примерный план, можете определить цель, но попытаться создать свое будущее отношение к чему-то вы не можете. Будет день и будет пища, то есть ваши эмоции придут спонтанно в то русло, которое будет. И вот работать над руслом вы можете, а давать установки своей эмоционально-волевой сфере - нет. Как гостям невозможно приказать веселиться или грустить, можно лишь попытаться создать обстановку свадьбы или поминок.



Работа над будущим руслом эмоций проводится в настоящем.



Над установками в настоящем работать можно и нужно. И только здесь.



Как это правильно делать?



Один из моментов я уже упомянула выше: не соглашаться поддерживать внимание на объективно вредных вещах. Это рассудок делать может. Заставить человека чувствовать и хотеть не может, а отказаться вести диалоги и осмысливать снова и снова то, от чего необходимо уйти и отвлечься, может.



Здесь отлично помогает правильная установка. Установка звучит так: не кормить глиняного парня. Помните сказку про этого парня? Старик со старухой слепили себе из глины человечка, он оказался прожорливым и быстро рос, потребовал и съел у них всю еду, потом скотину съел, вырос и съел их самих. Если понимать, что именно внимание кормит фигуры в поле, валентность этих фигур растет, влияние на вас тоже растет и ваша эмоционально-волевая сфера оказывается порабощена. Не кормите фигуры вниманием, снизится их размер и их влияние, и вы сможете перенаправить внимание на что-то полезное.



Второй момент - положительное подкрепление каждого небольшого движения к цели. Если у вас есть какая-то полезная цель, но совершенно нет на нее энергии, то есть делать вам это не хочется, вам может помочь установка, что любое движение в ту сторону делает вас сильней. Не ругайте себя за медленное движение, иначе получится отрицательное подкрепление. Но хвалите себя за любой шаг в ту сторону. Это выглядит известным, но на практике почти никто не умеет этим пользоваться. Кажется, что это лицемерно и бессмысленно: говорить "какой я молодец", когда ощущения гордости и удовольствия нет. Гордость и удовольствие придут позже, но если не хвалить каждый шаг, не получится положительного подкрепления, а получится отрицательное.



Конфликт "надо" и "хочу" - это дисбаланс в паре Король и Королева (саморегуляции и спонтанности). Король в минусе. И если он будет поощрять все наезды Королевы и не поощрять ее маленькие согласия, дисбаланс станет больше. Пусть даже согласие Королевы крошечное, пусть его поощрение она пропускает мимо ушей, все равно он должен сказать "спасибо", когда она протянула ему тарелку с супом во время обеда и сказать "нет", когда она предлагает позвать в постель третьего. К сожалению (то есть к счастью) в паре Король и Королева уйти совсем нельзя. То есть можно, но это будет конец жизни. Поэтому справляться со взбесившейся фурией надо так. А лучше не допускать, чтобы она взбесилась.



Вот эта вот установка: я буду считать хорошим и поощрять все то, что делает меня сильнее, свободнее, самостоятельней, авторитетней, и не буду поощрять то, что делает меня слабее и зависимей, очень важна и очень помогает в анализе настоящей деятельности. Если анализ прошлого - это беседа с тенями и погружение в царство теней, а анализ будущего - это в лучшем случае планирование (когда коротко и примерно), а в худшем воздушные замки иллюзий (когда подробно, ярко и с чувственными деталями, как будто это уже происходит в настоящем), то правильный анализ настоящего - это отрицательное и положительное подкрепление того, чего вы хотите делать или делаете.



Курильщики, которые пытались бросить курить, отлично знают, что если курить и думать "это яд, это яд", никакого удовольствия не получишь, возникнет раздражение. Королева начинает бунтовать, когда Король перестает ей поддакивать, она даже может впасть в истерику, поэтому грубо давить на нее не нужно, но отказаться поддакивать плохому надо обязательно, то есть долбать по мозгам "яд!" может быть и слишком (хотя иногда эффективно), а вот создавать на радость фурии теории на тему, почему курить на самом деле более полезно, чем вредно, точно не стоит. Многие делают это, чтобы почувствовать "гармонию с собой", "целостность и внутреннюю непротиворечивость" но это слив Короля под плинтус.



То есть рассудок и работа над установками играют очень важную роль, если работать с настоящим и с помощью правильных установок создавать положительное подкрепление всему полезному и не создавать никакого подкрепления вредному. Иногда, пытаясь создать чему-то отрицательное подкрепление, люди начинают много размышлять и представлять это. Таким образом создается скорее положительное подкрепление. Отрицательное - это обрыв связи, отказ, а не долгие обсуждения.



Представьте, что на предложение Королевы позвать третьего, Король отвечает не "пошла ты", а вступает в диалог. "Дорогая, давай посмотрим на эту ситуацию с разных сторон. С одной стороны понятно, что у тебя есть свои желания, но с другой стороны не надо забывать, что существую еще и я..." Будет ли создано отрицательное подкрепление? Или скорее положительное?



Любая дискуссия, в которую вы вступаете, чтобы доказать свою точку зрения, это признание, что точку зрения второго вы считаете вполне интересной и возможно более верной, поэтому стремитесь обсудить подробнее (да, люди с плохими границами оспаривают чужую точку зрения, чтобы навязать свою, чтобы достичь единодушия путем прессинга, но это другая сторона того же самого). То есть дискутируйте по поводу тех вещей, в которых вы и сами не вполне уверены и готовы это показать, но не спорьте, когда уверены в чем-то и не хотите эту установку менять. Промолчать не значит согласиться.



Это касается не только собеседников, но и собственных желаний тоже. Не обсуждайте сами с собой то, что для вас очевидно плохо. И вы быстро заметите, что без одобрения рассудка, эмоционально-волевая сфера перестает так уж сильно пылать в сторону всего вредного. Королева в плюсе хоть и своенравна, но в глубине души все еще любит Короля (пока вы живы и не совсем безумны), пытается его подчинить, но потерять не хочет.



А главное, когда вы придерживаетесь какой-то линии в одобрении-неодобрении, вы формируете привычку быть последовательным и цельным, и вскоре вас уже не раздирают противоречия. Люди с постоянно качающимися установками, привыкшие менять установку ради избегания стресса, даже на уровне рассудка часто не уверены, что надо, а чего не надо. Но чем больше вы учитесь следовать линии (даже не полностью будучи уверенны в ней), тем проще вам не сомневаться и всегда видеть главную линию для себя, а не множество спорящих друг с другом альтернатив, из которых вы не можете выбрать одну без чужой помощи.



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