



Некоторое время назад про это вообще никто не знал и платил. Теперь наверное уже все знают, но на всякий случай повторим.

Вот смотрите, вы пошли в магазин за алкоголем, и пробираясь между стеллажами, снесли стоящую посреди прохода пирамиду из бутылок висящей на плече сумкой. Вы с расстройства заплатили злым работникам магазина определенную сумму денег.

Вот несколько абзацев информации, которые защитят Ваш кошелек и отошьют администраторов и охранников самых помпезных магазинов:



Итак, отныне твоя лучшая подруга — статья 1064 гражданского кодекса РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда" . А именно — тот ее волшебный пункт, в котором написано: «Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине».

Что это значит:



Если ты взял в каждую руку по 5 бутылок пива и не справился с управлением — увы, отвечать тебе.



Если ты поскользнулся на влажном полу и вынес стеллаж с шампанским — твоей вины тут нет, и бить будут не тебя, а вон ту тетку со шваброй.



Если ты затеял шутливую борьбу с лучшим другом в отделе тортов и нечаянно наступил в «наполеон» — будешь платить как миленький.



Но если бутылка оливкового масла ползла по транспортерной ленте у кассы и внезапно приложилась об пол, перед законом ты чист.



Твоя подруга выбирала фрукты и слишком сильно сжала банан — плати за его останки.



Ты взял банку корнишонов с полки, а соседние огурцы затрепетали и обрушились — ты не обязан оплачивать операцию по выпрямлению рук магазинного мерчендайзера. Товары должны быть устойчиво расставлены и закреплены на полках, и это — его работа, а не твои проблемы.



Твой следующий друган — ГОСТ 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий»



Согласно этому ГОСТу (а также СНиПу 2.08.02–89 «Общественные здания и сооружения»), расстояние между магазинными стеллажами не должно быть меньше 1,4 метра.

Причем, чем магазин больше, тем шире должны быть проходы между полками, вот список:



1,4 м — при торговой площади до 100 м2



1,6 м — при торговой площади св.100 до 150 м2



2 м— при торговой площади св. 150 до 400 м2



2,5 м — при торговой площади св. 400 м2



Что это значит:

Если вы задели сумкой пирамиду бутылок в центре зала, то вы должны знать, что эта пирамида:



а. делала проход уже положенной ширины и затрудняла движение (пройти мимо и ничего не задеть было трудно физически);



б. была плохо зафиксирована (мерчендайзер бестолково выставил бутылки, и они обрушились с полтычка).



Исходя из анализа норм ГК РФ усматривается, что лицо может считаться невиновным, если докажет, что проявило достаточную осмотрительность и заботливость, которые от него требовались в конкретном случае, и приняло все необходимые и возможные от себя меры для предотвращения вреда. В свою очередь, отсутствие вины (кроме определенных в законе случаев) исключает наступление ответственности лица.Например, покупатель, проходя через узкий, загроможденный проход в магазине, уронил бутылку сока. Камеры видеонаблюдения показали, что покупатель шел осторожно, медленно, придерживая сумку, старался не задеть близлежащие полки с товаром, однако бутылка все же упала. Исходя из этой ситуации, покупатель не должен возмещать стоимость товара, так как он невиновен. Покупатель проявило достаточную степень осторожности со своей стороны, а вот продавец, наоборот, способствовал тому, чтобы бутылка была разбита.

Наконец, твоя третья подруга — 203 статья Уголовного Кодекса РФ. Она поможет тебе, если в дело решит ввязаться охранник магазина.

Если охранник начал грубить, угрожать, хватать за капюшон, обыскивать сумку и требовать выйти за него замуж — напомни ему о 203 статье УК. Он порадуется, узнав, что его активные зажигательные действия в твой адрес караются лишением свободы на срок до 7 лет, ибо это — превышение полномочий служащего Частного Охранного Предприятия (ЧОП).





Что это значит:

По закону, ваш диалог с охранником должен выглядеть так:

Он: Дорогой сэр/мадам! Вы, кажется, что-то разбили? Оплачивать собираетесь?



Ты: Конечно, собираюсь! Как только мою вину докажут в судебном порядке, в тот же день и оплачу!



Он: Что ж, звучит разумно. Всего вам хорошего, удачного дня.



Ты: До встречи, я вас люблю!







Взыскать стоимость разбитого товара магазин может с покупателя либо в добровольном порядке, либо в судебном. Если покупатель считает, что порча товара произошла вследствие его виновных действий, он может возместить ущерб в добровольном порядке. Однако если покупатель не считает себя виноватым, то заставить его возместить ущерб администрация магазина не вправе.

Еще раз в вашу копилку :

Статья 459 ГК РФ »Переход риска случайной гибели товара«: «Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.» [полный текст статьи]

Статья 493 ГК РФ »Форма договора розничной купли-продажи«: «… договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. …» [полный текст статьи]

[!] Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Статья 7.17. КоАП РФ »Уничтожение или повреждение чужого имущества«: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, — влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.«

Виновен покупатель



- если вы взяли в руки товар, и по неосторожности выронили его и разбили;



- если к порче товара привело ваше «неестественное» поведение в торговом зале (бег, драки, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.п.);



- если вы намеренно разбили тот или иной товар (например, взяли в руки бутылку дорого виски и со словами «вот вам, буржуи» со всего размаху кинули бутылку об стену);



В этих случаях вы причинили магазину ущерб по своей вине и обязаны его возместить в полном объеме; после оплаты этот товар становится вашей собственностью.

Виновен магазин



- если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же эти проходы заставлены коробками, «горками» из товара;



- если товар расположен на стеллаже неустойчиво, и взяв одну банку, вы разрушили «всю конструкцию»;



- если в магазине мокрый пол, и вы испортили товар поскользнувшись;



- если товар разбился, упав с ленты на кассе;



В этих случаях вина полностью лежит на магазине, и никто не вправе требовать с вас возмещения ущерба.













Если же администрация магазина будет требовать от вас оплатить испорченный товар, который был испорчен не по вашей вине, смело требуйте жалобную книгу, и оставляйте в ней запись о случившемся. При этом потребуйте от администрации составления акта а порче товара, в котором обязательно напишите свои соображения по этому поводу, например что в проходе был мокрый пол или ширина прохода не соответствует нормам. Заручитесь поддержкой как минимум двух свидетелей случившегося (это могут быть как ваши родственники и друзья, так и другие покупатели магазина). Так же сообщите, что вы не намерены оплачивать стоимость товара, и если администрация желает, она может потребовать возмещения через суд. Вы имеете на это полное право. В 99% случаях инцидент будет исчерпан и никто судится с вами не будет, ведь ни один представитель администрации не захочет подвергать магазин дополнительным проверкам, при которых вскроется, что расстояние между рядами действительно меньше, чем установлено законодательством. Штраф в этом случае будет намного больше, чем стоимость испорченного вами товара.

Так же учтите, что для составления акта потребуются ваши паспортные данные. Ни в коем случае не давайте свой паспорт в руки представителям магазина, ведь они могут забрать его в залог. Это не допустимо, вы можете просто продиктовать данные паспорта, не показывая его никому; но и это вы не обязаны делать, требовать документы могут только сотрудники милиции, но никак не продавцы или охранники.

В случае, если охранник магазина не выпускает вас до тех пор, пока вы не оплатите стоимость испорченного товара (а он имеет на это право – вы посягнули на чужую собственность), напомните ему о существовании статьи 203 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за превышение полномочий служащими ЧОП. Сотрудник охраны должен остановить вас вежливо и аккуратно. Если он действует грубо – то статья 203 УК РФ это как раз про него. Вежливо сообщите охраннику, что вы готовы возместить ущерб, но только после того как ваша вина будет доказана судом.

Пример из жизни.



Покупая в магазине вино, покупатель уронил бутылку, она естественно разбилась и все бы ничего, но рядом находилась мука в бумажных пакетах и несколько пакетов были замочены, отсюда вопрос: должен ли покупатель платить за разбитую бутылку и испорченные пакеты с мукой?

Все зависит от позиции покупателя в данном вопросе. Вообще-то бутылку разбил он, но можно сослаться на скользкий пол в магазине, на неудобно выставленные бутылки, что создает опасность разбития при выборе. В нормальном магазине покупателя, скорее всего, вежливо попросят оплатить разбитую бутылку вина, в каком-нибудь левом ларьке будут требовать оплатить все, но в зависимости от суммы ущерба можно довести дело до суда, и покупатель его не проиграет. С юридической точки зрения не подлежит оплате не только испорченная мука, но и само вино, так как в тот момент, когда бутылка разбилась, договор розничной купли-продажи еще не был заключен и, следовательно, условие о передаче товара от продавца к покупателю не было (да и не могло быть) выполнено.





Таким образом, если покупатель не признает свою вину и отказывается возмещать ущерб разбитого товара, администрация магазина может взыскать стоимость испорченного товара только в судебном порядке. Тем не менее, как правило, администрации магазинов обращаются в суд за возмещением ущерба, только если данный ущерб был существенным, тем более что в большинстве случаев риск случайной гибели товара уже заложен в саму стоимость товара. Поэтому в большинстве случаев вопрос о возмещении вреда в подобных ситуациях решается в досудебном порядке.

А у вас был подобный опыт ? Поделитесь как это происходило …

источники

http://www.tehreg.ru/povr_tov.htm

http://sourcenotset.ru/

http://pln-pskov.ru/sovetur/74297.html