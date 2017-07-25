Лет шесть назад мой бойфренд (уже, конечно, слишком бывший, чтобы вспоминать, но к случаю) предложил посмотреть пиксаровского Валли. Я только закончила Литературный институт и смотреть ничего подобного не собиралась.

Драгоценный багаж творческого образования и сданный на отлично госэкзамен по философии обязывали быть непримиримой. Я была уверена: о том, хороший человек или нет, нужный он или нет, умный он, правильный он, достойный он или нет, могут сказать только его литературные предпочтения и сформированные вкусы в области режиссерского кино.

Короче говоря, большего сноба ещё поискать было нужно.

Я читала только сложные книги, смотрела только сложные фильмы и не собиралась опускать планку ниже интеллектуально приправленных комедий Аллена или ироничного Джармуша. Окей, на старика-Джима я была ещё согласна, но Валли? Никуда не годится. Антониони, Ларс фон Триер - пожалуйста, но никакого трёхмерного проката, никаких развлечений.

За шесть лет я повзрослела. Теперь я знаю, что высокое искусство, премиальная литература и фестивальное кино ровным счетом ничего не говорят о том, какой я человек или какой человек передо мной. Об этом говорит способность развиваться, сочувствовать, быть ответственной за свою жизнь, решать задачи самостоятельно и просить о помощи, когда не справляюсь, заботиться о себе и ребенке, помогать близким (я только учусь). Многое. Но далеко не то, что я скачиваю на рутрекере.

С бойфрендом мы вскоре расстались, прошли годы, я родила ребенка и стала матерью-одиночкой, напрочь утратив свою интеллектуальную идентичность. Зато мой бывший парень стал преподавателем в модной школе искусств, куратором выставок и концептуальным художником. А Валли мы тогда смотрели вместе.

Вот ведь ирония.

Осилив одну страницу монографии по социальной теории (читаю, чтобы мозг не заплыл), я вчера включила Валли своему сыну, вместе с ним смеялась и плакала все полтора часа и каждые несколько минут ставила на паузу, чтобы объяснить ему все непонятные или сложные моменты и успокоить - в ответ на крики "Мама, сейчас они все погибнут".

Нет, мой сын, никто не погибнет, все вернутся домой, земля снова зацветёт, хепиэнд непременно случится, хер его знает когда, но случится, я всё ещё надеюсь выставиться в арт-галерее, прочесть-таки Умберто Эко, съездить на Венецианскую биеннале и с пониманием дела кивать в ответ на лекцию о русском авангарде.

А пока давай, по второму кругу пиксаровский мультфильм.