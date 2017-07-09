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Что мне лично плохого сделал Путин
Что мне лично плохого сделал Путин 23.07 01:26 число просмотров 748
Vasiliy Melnichenko
 

Время от времени встречаю такой аргумент от любителей Путина: "А что лично тебе он сделал плохого?". И мне есть, что сказать.

Путин, от чьих управленческих и политических решений зависит ситуация в различных областях, как внутри России, так и во вне, может быть хорош кому-то лично или быть так же личным врагом. Далее по пунктам.

1) Путин, лишил регион, в котором я жил, основной доли налоговых поступлений. Дороги быстро пришли в негодность, детский сады, больницы остались без ремонтов и оборудования. Я был вынужден платить за регулярный ремонт машины и пользоваться частными врачебными практиками. Путин украл у меня деньги!

2) Путин создал управленческую систему, где критерием профпригодности является не профессионализм, а лояльность руководству. Это привело к засилью дураков в чиновничьих кабинетах. Несколько лет моей профессиональной деятельности оказались впустую. Ни один вопрос решить было нельзя, если речь не шла о распиле бюджета. Путин лишил меня карьерного развития.

3) Путин создал систему нетерпимости в стране, систему политического сыска и полицейского давления на тех, кто не разделяет восторги пропагандистов по поводу проводимой Кремлем политики. Я получил дважды запрет на профессию, полицейское преследование и угрозы физической расправы от "патриотов". Путин лишил меня шанса на выживание в моем регионе, да и в России.

4) Путин развязал войну с Грузией и Украиной, разрезав этим семьи и общество. Путин не убил меня или моих близких на тех войнах. Но он убил во мне всякое уважение к массе российских людей, проявив все самое подлое в них через страх. Он убил часть меня, которая как-то связывала меня с современной Россией.

5) Путин создал мошенническую систему управления пенсионными накоплениями. Мои деньги оказались украдены. Путин украл мои пенсионные накопления.

Это пять основных пунктов, по которым у меня есть личные - я не говорю здесь о претензиях за детей и маму - претензии к Путину, по которым я бы хотел, чтобы он ответил лично, в суде.

Я надеюсь, путинофилы, не будут впредь приводить в качестве примера "дураков - путинофобов" "берлинских социальщиков еврейского происхождения" как я недавно прочитал в посте одного френда, а сошлются на мои аргументы в своей апологии кремлевского карлика.
 
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