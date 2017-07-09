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Это и есть «приобретение корпорацией первых активов»
Это и есть «приобретение корпорацией первых активов» 22.07 15:31 число просмотров 182
Maxim Kononenko
 

Пока вы все с таким увлечением следите за возней (sic! ДЕБАТАМИ!) двух бомжей, копошащихся на свалке истории, у нас на глазах продолжает разворачиваться эпическая корпоративная битва, какой в России никогда раньше не было. Вы смотрите сквозь нее. А я наоборот, смотрю сквозь Навального и Стрелкова, потому что бывают вещи поинтереснее.

Докладываю: четыре независимых директора АФК «Система» написали… письмо в Администрацию президента! Нет, не с просьбой помочь выправить господину Евтушенкову загранпаспорт для лечения на водах. А с просьбой - внимание! - ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.

Имена независимых директоров такие: Роджер Маннингс, Жанно Креке, Питер Мандельсон и Патрик Кланвильям. Ну то есть расскажите мне еще про европейские институты, независимый суд, невмешательство государства в корпоративные процессы. Четыре европейца, один из которых, на минуточку, бывший министр торговли Евросоюза (!), другой - министр экономики Люксембурга (!!), срали на институты и независимый суд и просят президента другого государства защитить их деньги, вложенные в сомнительную организацию.

Так бы я написал, если бы верил в то, что это письмо написали эти вот четыре человека. Но я, конечно, понимаю, кто именно написал это письмо. Просто самому ему под собственным именем такое писать, во-первых, зашквар, а, во-вторых, ссыкотно. Потому что пока еще речь идет о юридическом споре двух корпораций. Пока еще никто не задает вопросов по-поводу того, откуда вообще появилась АФК «Система». В Википедии в графе «История» про эту компанию написано вот что: «Компания основана в 1993 году». А что еще? А более ничего. Одно предложение. На официальном сайте компании чуть больше: «АФК «Система» ведет свою историю с 1993 г., когда корпорацией были приобретены первые активы в области телекоммуникаций, электроники, туризма, торговли, нефтепереработки, строительства и недвижимости». То есть вы такой создаете в 1993 году корпорацию и сразу же начинаете покупать активы в области телекоммуникаций, электроники, туризма, торговли, нефтепереработки, строительства и недвижимости. Все сразу. На какие деньги? А не спрашивайте. Всё нормально, деньги есть. В 1993 году.

А вот что пишут сторонние люди: «В 1987 году, благодаря содействию Лужкова, который стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, Евтушенков был назначен начальником технического управления комитета. В 1990 году, когда Лужков был избран председателем Мосгорисполкома, Евтушенков стал председателем Московского городского комитета по науке и технологиям. В 1991 году он был избран председателем совета директоров ЗАО "Московский комитет по науке и технологиям" (МКНТ) и занимал этот пост до 1993 года».

Понимаете? Был назначен председателем комитета, а потом вдруг комитет превратился в ЗАО. Чувак просто приватизировал департамент мэрии. Это и есть «приобретение корпорацией первых активов». Нет, я, конечно, не утверждаю, что первые активы приобретались корпорацией на деньги городского бюджета. Конечно же, они приобретались на свои собственные. Отложенные и сохраненные.

Разумеется, мы не пересматриваем итоги приватизации. Но когда ты накопил первоначальный капитал таким вот удивительным способом - приватизацией департамента мэрии одного из крупнейших городов мира - то, понятное дело, тебе бы не хотелось, чтобы об этом вспоминали так часто. И хорошо бы, чтобы от твоего имени выступали люди с хорошими, светлыми именами и фамилиями. И с еще лучшими должностями в анамнезе.

И я всё это понимаю! Хорошая технология, чо. Но все же позволю себе еще раз задать тот же самый вопрос (типа как я годами спрашивал у Навального про юридический стаж): если твои аргументы юридически безупречны, то почему ты сначала ищешь внесудебного урегулирования, а потом и вовсе пишешь письмо президенту с просьбой вмешаться? Нет ли тут какого противоречия? ИЛИ ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В РУССКИЙ СУД? Так тогда так и скажите: я, Евтушенков В.П., срал на ваш русский суд и вертел его на хую. Давайте решать по понятиям.

Это хотя бы выглядело по-мужски.

А так водевиль получается.

Продолжаю наблюдение. А вы дебатируйте.
 
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