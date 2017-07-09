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Боты формируют общественное мнение
Боты формируют общественное мнение 21.07 00:43 число просмотров 280
Ilya Klishin
 
Удивительное дело. Пару дней назад было три года, как сбили Боинг. Я сделал опрос в твиттере у себя. Кто, спросил я, сбил Боинг. И дал три варианта ответов: 1. украинцы. 2. сепаратисты. 3. российская армия. В общем, отвечали себе и отвечали люди. У варианта 3 было 60 процентов, у варианта 2 около 35, у варианта 1 - 4-5 процентов. Проголосовали около тысячи человек. Потом начало происходить что-то удивительное. 10, 20, 40, 50, 80 процентов у варианта украинцы, растет количество ретвитов и собственно голосов. Вижу: накручивают. Даже моих скудных познаний в социологии и статистике из университетского курса достаточно, чтобы знать, что не меняется распределение голосов с 5 до 80 даже при увеличении выборки. Окей, значит, боты поработали, подумал я. И провел второй опрос. И снова повторилось тоже самое. Недолго украинцы в меньшинстве, потом в тотальном большинстве. Потом я провел этот опрос в третий, четвертый, пятый и шестой разы. Ситуация повторялась. Боты пришли в комментарии и перешли к угрозам, стали намекать, что знают, где я живу и работаю. Опрос повторили несколько моих друзей и знакомых. У всех повторилось то же самое. Что из этого следует? Что в нашей стране созданы огромные офисные центры, где работают эти платные комментаторы, тысячи их, чья задача вот так топорно менять общественное мнение. И каждый раз, когда вы будете сомневаться в два часа ночи в левом твиттере, или в комментах ВКонтакте небольшого медиа, не сомневайтесь, это не живые люди, это боты, которые используют базовые психологические приемы (люди просто так не говорят, если 9 из 10 так считают, наверное, и ок), чтобы исказить ваше восприятие реальности. А вообще конечно бесит, что такой херней занимаются дармоеды.
 
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Реально я что-то нарушил или это беспредел?
blogДмитрий Морозов    21.07 01:03 |  число просмотров 477
Реально я что-то нарушил или это беспредел? Сегодня меня вызвали в полицию, в местный отдел. Я пришел - мне показывают йобу в фуражке фашистской и говорят, что это разместил я на своей странице
 
Завтра встреча Путина со школьниками
blogЕкатерина Винокурова    20.07 23:42 |  число просмотров 383
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Художник "созрел"
blogznachit_net    20.07 23:26 |  число просмотров 502
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Они съели бананы, оставили кожуру и ушли вместе с капканом...
blogArtemon Galustyan    20.07 22:13 |  число просмотров 563
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Мальчик принес неразорвавшийся снаряд в руках
blogНайля Ибрагимова    20.07 11:15 |  число просмотров 583
Мальчик принес неразорвавшийся снаряд в руках Я хочу очень высокую непробиваемую стену на ш. Родина. Я хочу, чтобы ничего не долетало туда, где мы с детьми рисуем и разговариваем про супергероев
 
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В аптеке сказали, что препарата нет и не будет в обозримом будущем
www.facebook.com    18.07 21:22 |  число просмотров 1159
В аптеке сказали, что препарата нет и не будет в обозримом будущем Мне теперь светит криз, черт знает что в биохимии крови, черная моча, разнообразнейшие инфекции, о которых с солирисом я забыл, но теперь вспомню, и множество других приятных эффектов, вроде тромбозов и еще бог знает чего
 
Более 1500 подписей в поддержку Богатова
www.facebook.com    18.07 21:12 |  число просмотров 772
Более 1500 подписей в поддержку Богатова Дмитрий Богатов - выпускник кафедры математического анализа мехмата МГУ, заведующим которой как раз и является Виктор Антонович Садовничий. Надеемся, что ректор не оставит в беде выпускника своей кафедры
 
Куда пропала блокадница Галина Павловна, просящая милостыню у "Магнолии" на Мирной, 13?
blogсергей канев    18.07 11:32 |  число просмотров 1133
Куда пропала блокадница Галина Павловна, просящая милостыню у "Магнолии" на Мирной, 13? Кто нибудь знает, где она живет? Последний раз я разговаривал с ней месяц назад и она рассказала, как во время блокады ее семья выжила
 
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blog efa2007
" Продолжается подготовка к телефонным переговорам "Нормандской четверки" в начале следующей недели. "
19.07 |
blog Методичка
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
" История с закрытием штаба Навального,с изъятием агитматериалов, подтверждает,что власть - это бандиты.Братки из 90-х,они сейчас государство. "
7.07 |
blog Durevestnik
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Андрей Бильжо: Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится Мне кажется, что московское общество должно категорически потребовать от правительства Москвы финансового отчета, четкой программы, когда и что происходит и чем оно закончится.
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12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
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