Боты формируют общественное мнение 21.07 00:43 280 Ilya Klishin Удивительное дело. Пару дней назад было три года, как сбили Боинг. Я сделал опрос в твиттере у себя. Кто, спросил я, сбил Боинг. И дал три варианта ответов: 1. украинцы. 2. сепаратисты. 3. российская армия. В общем, отвечали себе и отвечали люди. У варианта 3 было 60 процентов, у варианта 2 около 35, у варианта 1 - 4-5 процентов. Проголосовали около тысячи человек. Потом начало происходить что-то удивительное. 10, 20, 40, 50, 80 процентов у варианта украинцы, растет количество ретвитов и собственно голосов. Вижу: накручивают. Даже моих скудных познаний в социологии и статистике из университетского курса достаточно, чтобы знать, что не меняется распределение голосов с 5 до 80 даже при увеличении выборки. Окей, значит, боты поработали, подумал я. И провел второй опрос. И снова повторилось тоже самое. Недолго украинцы в меньшинстве, потом в тотальном большинстве. Потом я провел этот опрос в третий, четвертый, пятый и шестой разы. Ситуация повторялась. Боты пришли в комментарии и перешли к угрозам, стали намекать, что знают, где я живу и работаю. Опрос повторили несколько моих друзей и знакомых. У всех повторилось то же самое. Что из этого следует? Что в нашей стране созданы огромные офисные центры, где работают эти платные комментаторы, тысячи их, чья задача вот так топорно менять общественное мнение. И каждый раз, когда вы будете сомневаться в два часа ночи в левом твиттере, или в комментах ВКонтакте небольшого медиа, не сомневайтесь, это не живые люди, это боты, которые используют базовые психологические приемы (люди просто так не говорят, если 9 из 10 так считают, наверное, и ок), чтобы исказить ваше восприятие реальности. А вообще конечно бесит, что такой херней занимаются дармоеды. Обсудить в блоге автора