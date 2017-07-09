Вчера случился экшен 19.07 17:21 612 Команда Навального | Ростов-на-Дону Привет, команда! Вчера случился экшен.



Как вы помните, накануне #агитсубботник ТК «Деловые Линии» отказалась выдавать ростовскому штабу газеты и листовки, потому что они якобы в пути. Вчера, наконец, грузы нам были выданы, причём в накладных датами прибытия грузов значатся — внимание! — 4 и 6 июля. В компании так и не смогли объяснить, почему грузы пролежали на складе неделю.



Вчера волонтёры помогали развозить газеты и листовки по штабным складам, и первые два автомобиля беспрепятственно покинули терминал «ДЛ». А дальше события стали разворачиваться, как в остросюжетном фильме. У въезда в терминал встал на дежурство наряд ДПС, который задержал волонтёра с 5 коробками листовок. На место вызвали несколько нарядов полиции из разных ведомств, и они оформили изъятие агитки. На всех выездах из терминала и даже у выезда с прилегающей к терминалу промзоны (с ул. Пескова) дежурили сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») и прибегали к шлагбауму на лай местных собак.



Мы подумали-подумали и решили выносить груз на руках, а также оставить часть груза на территории терминала, чтобы забрать его позднее. Рюкзаки, сумка из-под роликов, собачья переноска — всё годилось для спасения тиража. Пройти незамеченным через мини-рынок, перелезть по крышам на другую сторону промзоны? Для волонтёров нет невозможного! Нам также помогли сотрудники местных предприятий , которые подсказали, где можно оставить без опаски часть газет и листовок. Для полицейских мы организовали несколько тайников недалеко от автомобиля, из которого выгружали агитку.



Около 22 ч на выезде из терминала задержали автомобиль координатора штаба Елены Куликовой и изъяли 3 пачки газет и коробку листовок. В это же время волонтёры наблюдали, как люди в форме с фонариками обыскивали территорию, где до этого стоял автомобиль координатора. К чести наших доблестных правоохранителей несколько тайников они нашли. Впрочем, поведясь на маленькие уловы, самый крупный тайник, где были наши космические футболки и наклейки, полицейские не отыскали. И как вы думаете, что же стало с листовками? Ведь оформить изъятие на бесхозные коробки было не на кого! Не на своих же сообщников из «Деловых линий». Не знаем, долго ли креативили сотрудники полции, но они просто выбросили несколько коробок и пачек с газетами в мусорный контейнер на территории терминала. Блестящая операция, ага.



В общем, друзья, 2/3 тиража — у штаба. Приходите к нам, помогайте распространять правду! Давайте сделаем так, чтобы Прекрасная Россия Будущего стала ближе, и в ней полицейским не нужно было унижаться и копаться в строительном мусоре в поисках «экстремистских материалов». Всё-таки их работа должна быть другой.



P. S. А пока можете попробовать отгадать, где же была спрятана агитка и полюбоваться романтическим паркуром в ночи в исполнении волонтёров.



















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