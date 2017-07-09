Обычный ответ на этот вопрос: "Да". Если вы тоже ответили "да" – давайте попробуем подумать еще раз. 1. Мы сами поступаем по-другому В нашей взрослой жизни мы активно пользуемся интернетом при поиске ответов на появляющиеся у нас задачки. Мы посылаем "в Гугл" всех, кто спрашивает у нас то, что можно найти в интернете. Никого из окружающих не волнует, где и как мы нашли ответ – выучили мы его в школе или нашли в интернете. Даже больше того, информация из интернета зачастую более полна и актуальна, чем то, что мы когда-то запомнили. То есть, мы учим детей не тому, как поступают взрослые люди во взрослой жизни. 2. Мы готовим детей к прошлой войне Это перифраз старой цитаты Черчилля: "Генералы всегда готовятся к прошлой войне". Зачем в наше время оценивать умение заучивать? Когда-то это было критичным, но тогда поиск информации по книгам и статьям отнимал значительное время. В Интернете все равно информации хранится гораздо больше того, что человек может запомнить. Зачем заставлять человека соревноваться с интернетом? 3. Мы даем детям не те задачки Самые сложные задачи, которые встречаются нам в жизни – не те, ответ на которые можно нагуглить. Именно на них проверяется наше умение мыслить: выдвигать гипотезы, соединять разрозненное, делать выводы, оценивать результаты. Как раз на этих задачах ломаются в жизни отличники, которые привыкли к тому, что на каждый вопрос есть ответ, который можно или запомнить, или получить по известной формуле. Может быть, стоит начать давать детям задачки, ответ на которые нельзя просто нагуглить? А если умение пользоваться интернетом поможет им побыстрее находить ответы на задачки – то будет совсем хорошо. Это ведь как раз то умение, которое им пригодится во взрослой жизни.