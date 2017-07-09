|Почему ты такой медленный, Сбербанк?
|19.07 14:39
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|Ilya Yashin
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Забежал вчера Сбербанк сделать выписку с избирательного счета. Ну хотя, что значит забежал? Сбербанк у нас организация солидная, державная. Туда нельзя просто «забежать». Почти два часа в итоге просидел в очереди.
Зато познакомился с своими конкурентами на выборах — кандидатом от «Единой России» Ольгой Цветковой и Кириллом Суворовым из КПРФ. Пообщались.
Интересная деталь: Цветкова ранее выдвигалась на выборы от КПРФ, но теперь член ЕР, а Суворов наоборот — был единороссом, а теперь идет от КПРФ. Причем Цветкова действующий муниципальный депутат в Сокольниках, почему-то решившая на этих выборах попытать счастья у нас в Красносельском районе.
Суворов обаятельный мужик. Рассказывает, как вообще-то не хотел вступать в партию, но оказался на каком-то кремлевском приеме и заявление у него принял чуть ли не лично Путин. Однако из партии власти ему пришлось выйти, чтобы теперь можно было выдвигаться от КПРФ.
Цветкова смотрит на него тяжелым взглядом.
«Тебе, Кирилл, так и надо в газетах для избирателей писать: Путин меня уговаривал остаться с единороссами, но я проявил характер и отказал!» — говорю я.
«Ну про мой характер и без газет все на районе знают!» — расплывается он в улыбке.
«Это уж точно...» — фыркает Цветкова.
Наш разговор прерывает сотрудник банка. Задает какие-то вопросы, и снова прячется за стойкой.
«А вы к мощам стояли?» — неожиданно говорит единоросска.
«Ну какой храм? Он же коммунист», — смеюсь я. — «А вы, Ольга, разве не коммунистка?»
Суворов жмет плечами. История с останками Чудотворца, кажется, и правда прошла мимо него.
«Ну а вы, Илья?» — переключила на меня внимание Цветкова.
Собеседница моя ухмыльнулась. Тем временем подошла очередь Суворова, и он оставил нас вдвоем.
Помолчали.
«Надеюсь, вас все-таки с выборов не снимут», — сказала она. — «Без вас скучно будет».
«Я и не переживаю! Хотя вообще-то знаете, я за стабильность в районе. Дай бог, чтобы не было больше этих ваших митингов. Ну как вы можете так бессовестно эксплуатировать детей?» — неожиданно пошла она в атаку.
«Ну здрасьте, — говорю. — Приехали. Во-первых, они не дети, а молодые люди. Старшеклассники, выпускники, студенты. Никто их не эксплуатирует: многие понимают, что происходит в стране, лучше нас с вами. И выходят они на митинги главным образом из-за недовольства политикой вашей партии и ее лидеров».
«Ой, да я знаю, зачем они выходят», — ответила Цветкова. — «Я сама мать!»
«Этого не будет никогда!» — вспылила моя замечательная собеседница. — «Если он и пойдет на митинги, то только чтобы разгонять вас водометами!»
Я улыбнулся. Про себя подумал: наверное, паренек на полицейского учится.
«За что вы так не любите свою Родину, Илья?» — подвела итог нашему разговору депутат.
Табло электронной очереди издевательски мигало чужим номером. Почему ты такой медленный, Сбербанк?
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