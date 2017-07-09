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Многоточие с моей 5-месячной историей
Многоточие с моей 5-месячной историей 18.07 11:25 число просмотров 622
Ksenia Suvorova
 

Решила поставить многоточие с моей 5-месячной историей. Кто помнит, в конце февраля я заболела, легла в больницу с жутким отношением, где мне отказались помогать. Потом меня ждала вторая больница, где я столкнулась с повторной врачебной ошибкой. После этого меня ждали многотысячные счета, более 200 наименований анализов, множество исследований, врачей. Так я дошла до главного невролога города, написавшего множество учебников по неврологии, светила Санкт-Петербурга и даже международного авторитета. Меня обещали положить в федеральную больницу, но квоту на петербуржцев сократили.

Тем временем, окончательно диагноз не был поставлен. Скоромец объяснил «на пальцах», что это аутоиммунное, воспалительное, системное заболевание, затронувшее периферическую нервную систему и все мышцы в организме.
За эти месяцы я привыкла к бесконечной непрекращающейся боли, к отсутствию рефлексов, невозможности ходить более 3 км в день, казалось бы — много, но это поход в детский садик туда и обратно. К отсутствию чувствительности и слабости в конечностях я тоже привыкла. С набранными 12 кг отеков, да-да, это точно не жир, я тоже свыклась.

Но так и не смогла понять, почему никто так и не понял, что со мной происходит. И так и не смогла принять то, что меня ни в одной больнице города так и не смогли принять.

После Скоромца и нескольких месяцев ожидания, множеству исследований на руках, я дошла еще до нескольких врачей. Сейчас лечусь от последствий. До выздоровления мне не ждать никогда. Такова правда. Возможно, уйдет боль, но поврежденные нервы и затронутые корешки спинного мозга вряд ли восстановятся. И без периодического лечения хронического процесса не имеющего названия меня ждет все тоже самое. Вот такая вот грустная история.

Мораль сей басни такова: если не хотите стать практически не передвигающимся (как я) человеком, не терять улыбку, радоваться жизни и верить во что-то хорошее — не сдавайтесь. Я тоже не сдалась, и когда-нибудь я узнаю, как же все-таки правильно называется то, чем я теперь болею навсегда.

И может быть, я найду в себе силы призвать к ответу те две больницы и врачей, из-за которых мне не привести себя в форму никогда. Сейчас меня лечить, а не пытаться восстановить и убрать хотя бы боль, уже поздно. Время упущено. Лечить меня надо было тогда в тех больницах. Такова правда жизни.

Спасибо, что дочитали этот пост до конца (если дочитали). Обнимаю. И, правда, не сдавайтесь никогда!
Upd: травки, бабушек и гомеопатию не предлагать. Сорян, я скептик. И приверженец классической медицины, пускай она меня и подвела. Да и нельзя восстановить утраченное. А мои нервы малоберцовые утрачены, как была бы оторвана рука или нога. Примерно то же самое.

 
 
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