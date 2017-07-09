Чем еще лучше проиллюстрировать, что смысл и суть нынешней власти - коррупция, то есть КРИМИНАЛЬНОЕ, ПРЕСТУПНОЕ обогащение, как не такими свадьбами и банкетами?! Номенклатурная бюрократия - министры, губернаторы и мэры, чиновники различных уровней, получившие должность на "кормление", давно считают Россию своей вотчиной, отданной им на разграбление. Это идет с самого верха, от президента страны, который сделал долларовыми миллиардерами все свое близкое окружение, включая друзей детства и юности. Должностные лица страны считают воровство(взятки, откаты, распилы) своим ПРАВОМ ПО ДОЛЖНОСТИ. Вот почему в России не работает закон, Конституция, полиция, суды и прочее. Люди, ДОПУЩЕННЫЕ к должности, должны обеспечивать коррупционные процессы в целях обогащения своих начальников и себя лично. Все остальное не имеет большого значения. Такое возможно при узурпации политической власти (уничтожение выборов как способа СМЕНЫ власти, систем парламентского и общественного контроля, подавления свободы СМИ и независимости судов). После этого можно смело плевать в народ, превращенный на 86% в холопов и холуев (разница только в проявлении лояльности: одни молчат, вторые еще и лижут...) Номенклатурные чинуши утратили всякое чувство меры. Даже если им удалось формально легализовать свое воровство, они продолжают швырять деньгами, тратят безумные деньги на дворцы, яхты, драгоценности и банкеты. Мелкая суть клерка, внезапно разбогатевшего на халяву, прорывается наружу. Свадьба за $ 2.000.000 для дочери судьи в стране, где 52% граждан могут купить себе только еду и немного одежды - да не проблема, завтра еще принесут нужную сумму в конвертах. А если кто возмущается - заткните пасть и не лезьте в дела семьи. Ведь как заявил Народный артист Иосиф Кобзон, считать чужие деньги - это хамство. А воровать и брать взятки в стране - доблесть. Чем больше наворовал - тем больше почет и уважение, а также шансов на госнаграду и новую, более высокую должность. Вот и жируют "слуги народа", швыряясь миллионами и миллиардами, купаясь в богатстве и кичась друг перед другом умопомрачительной роскошью и наворованным капиталом. При полном несопротивлении и покорном молчании большинства граждан страны. Вопрос только один: как долго народ готов терпеть все это хамство? Кобзон о свадьбе дочери судьи за 2 млн долларов: вмешиваться в семью – это хамство Так заявил депутат Госдумы, народный артист СССР в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос о своём выступлении на свадебном… govoritmoskva.ru

