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Москвичам посвящается 15.07 09:44 число просмотров 1032
Alexey Kurtov
 
Некоторые темы в связи с "рекультивацией" городского пространства, о которых я почему-то ничего на вижу в публичном пространстве.
1. Профессионалы. Знаете почему турецкие рабочие ценятся и работают на стройках всего мира? Потому что они отличные профессионалы. У нас вместо местной рабочей силы сейчас используется труд гастарбайтеров, а это приводит к тому, что здесь не формируется профессиональная страта дорожных рабочих. Даже плитку класть нужно знание, сноровка и опыт. Почему-то мне кажется, что один квалифицированный специалист стоит трех гастарбайтеров. И по цене тоже. Градостроительный комплекс не насыщается высокопрофессиональными кадрами.
2. Качество. Вытекает из первого пункта. Временным и неквалифицированным рабочим все равно сколько продержится результат их работы. Сдать объект, получить деньги и уехать – вот их цель. Когда они уедут, мы снова будем у разбитого корыта. Мы уже видели плачевное состояние прошлогоднего ремонта.
3. Деньги. Вытекают из первых двух пунктов. Огромная масса денег идет не на повышение благосостояния местных рабочих, не на развитие и оживление торговой и сервисной сферы Москвы и Подмосковья, не на налоги в местные бюджеты. Они тупо будут вывезены из региона и из России.
4. Планы. Я своими глазами ежедневно наблюдаю и фиксирую на фото постоянные переделки – то положат бордюры, то снимут; то положат плитку, то тут же снимут; то зальют бетоном, то моментально начинают в том же месте ломать свежеуложенный бетон; то раскопают, то закопают и сразу снова раскопают ямы. Похоже, что единого плана работ нет, или он все время модернизируется. Последовательная, вдумчивая работа была бы качественнее и дешевле, формировала бы свой набор всех специалистов и обеспечила бы на многие годы работой огромное число местных людей. Не верится, что заранее были проведены изыскательные работы на такой большой площади. Что соблюдается законодательство по охране памятников археологии и культуры, которые регулярно вскрываются под землей в ходе работ.
5. Сроки. Вытекают из всего. Это неверно, что перегородив весь центр одновременно, быстрее все сделают, в чем нас уверяют отцы градостроительного комплекса города. Крайне сложно при таком огромном объеме работ соблюдать последовательность, ритмичность, качество и сроки. Это мы видим своими глазами, когда проезжаем мимо пустующих, без единого человека, но развороченных обширных пространств за бело-зелеными парусами. Чаще всего пять-десять грустных землекопов опираются на лопаты. Ночью работа практически не ведется.
6. Время. А вот это самое отвратительное. Кто-нибудь посчитал, сколько часов личной жизни и рабочего времени украдено у москвичей и дорогих гостей столицы? Кто компенсирует бизнесу и служащим потери, связанные с невозможностью планировать свое рабочее время, если оно связано с передвижением по городу? Причем, метро уже тоже не панацея. Я живу в центре. Чтобы подъехать к дому, вынужден всегда стоять на Садовом минимум пол часа. По моим прикидкам у меня воруют примерно час времени каждый день. Время – единственный невосполнимый ресурс нашей жизни. Кто позволил организаторам рекультивации отнимать его у нас? Жду судебных процессов на эту тему.
7. Вторсырье. За три года на Сухаревке переложили три вида покрытия тротуаров. Прошлогодняя роскошная и толстая тротуарная плитка нынче была весьма аккуратно снята, уложена на палеты, заботливо обмотана пленкой и вывезена. Что-то подсказывает мне, что используют ее еще раз под видом новой в другом районе города. Интересно, правда?
8. Бордюры, они же толстые и красивые поребрики. В прошлом году уложили новые белые гранитные бордюры по всему Садовому. Нынче их сняли и кладут тоже белые, но двойной толщины бордюры имени фараона Хеопса.
9. Молчание законодательной власти. Я совсем не слышу, чтобы об этой рекультивации дорог говорили депутаты Моссовета. Вот от слова совсем. А кто, как не они, должны одобрять финансирование таких мегапроектов, утверждать планы, согласовывать их с избирателями и т.п. Откуда взялись эти деньги и были ли они заложены в бюджет на этот год? Депутаты, где вы, ау? Вы уверены, что такие большие деньги нужно закапывать в землю? Вы давно были в городских поликлиниках, больницах? Вы видели состояние городской инфраструктуры, ржавых труб, ливневой канализации и т.п.?
10. Цель этой вот рекультивации городского пространства. Кто ее знает? Где можно посмотреть что будет сделано в итоге? Кто расскажет - для чего и в каких целях проводятся эти циклопические работы. Кто спросил у жителей, что им нужно для счастья жизни в этом городе? Хотят ли они жить на мавзолееподобных улицах?
11. Узкая дорога. Я вижу, как вместо семи полос в одну сторону, на Сухаревской оставляют три полосы. Уже пару раз, вставшая с неполадками машина, образовывала гигантский затор в и так практически мертвой пробке. С ужасом думаю о том, что вдруг там случится элементарное ДТП. Простая остановка для посадки-высадки пассажиров будет сбивать с ритма весь этот нескончаемый поток. А если надо будет посадить ребенка, положить багаж… Не понимаю. В городе машины не могут ехать равномерно и с одинаковой скоростью – это же не автобан.
12. Бизнес. Вы тоже заметили, как за два года закрылось множество магазинов на Садовом кольце потому, что были напрочь удалены парковочные места? Даже там, где ширина тротуара и проезжей части имели тройной запас. Бахетле и Азбуки вкуса – магазины круглосуточной торговли для людей, работающих много и передвигающихся на автомобилях. Зачем ехать на окраину в супермол, если все было близко, удобно и в любое время. И перепробег машин был бы меньше. Почему владельцы этих магазинов не подают в суд на мэрию? Ведь когда они рассчитывали бизнес-модель, наверняка изучали количество возможных покупателей в зависимости от удобства подъезда, парковки и времени. А кто-то взял и разорил их… И конечно, разговор не только о Садовом – весь центр такой.
13. Причины. Чемпионат мира по футболу? Выборы президента? Выборы мэра? Должны же быть причины? Неужели и правда жадность впереди всего?
Могу продолжать. Но уже и так длинно получилось. Представляю, с какой ненавистью читают это жители неМосквы. Простите. Но это не мы с жиру бесимся. Это нас бесят. Вот реально бесят. Урбантины и «Стрелки», отцы города и их вассалы.
Может быть эти темы использует Петр Шкуматов в своих эфирах, а может быть кандидаты в депутаты?



 
 
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