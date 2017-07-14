Питер после годового отсутствия 14.07 23:42 1254 Stuff and Docs Так странно возвращаться в родной город после почти годового отсутствия - и чувствовать себя туристом, в то же время удивляясь тому, что за этот год почти ничего не изменилось. Но все же есть некоторые вещи, о которых высказаться очень хочется.



1. Безусловно, все те люди, которые получали деньги от Газпрома, отмазывая проект его чудовищного небоскреба; все те люди, которые говорили, что "небоскреба почти не будет видно", все те люди, что торговали своей репутацией и лицом, рассказывая, какой чудесный проект у Газпрома; все те люди, которые говорили, что будет красиво, а "город должен развиваться" все те люди, которые разрабатывали, согласовывали, спонсировали и строили эту отвратительную башню, которая, черт возьми, видна даже из Приветнинского (дальше я пока не заезжал), торчит рядом с Петропавловкой и вообще портит примерно любой классический вид в городе - все эти люди получат свое возмездие за свои дела, правда, скорее всего на том свете - все эти люди совершили преступление, а Господь видит все их поступки и не забудет их на том свете.



2. Эра суши-ресторанов, мелких суши-воков и всего такого прочего уходит, на смену ей пришло эра грузинского стрит-фуда. Хорошо ли это, что теперь на каждом углу можно повстречаться с лавашом и хачапури, вместо роллов и суши? Не знаю, но вообще к этому давно шло, так что это даже неудивительно.



3. Китайцы, китайцы everywhere. Масштабы уже и в прошлом году были понятны, но в этом все стало еще заметнее. Чавканье и крики в Сапсане, сносящие тебя на Невском китайцы, толкающиеся в любых публичных местах китайцах - такие дела. И знаете, я бы относился к этому терпимо, если бы это реально приносило в город деньги. Но судя по расследованию Фонтанки и собственным наблюдениям, они все устроили таким образом, чтобы деньги зарабатывали только они сами (господи, да они же даже в Петропавловке умудрились нелегальный магазин янтаря открыть), деньги пролетают мимо петербургского бизнеса и городской казны - а зачем бесплатно терпеть тысячи китайцев в городе я не очень понимаю. Надеюсь, что с этим что-нибудь придумают.



4. Продолжающаяся азиатизация городских окраин. Переход из Будапешта в Москву и последующий путь из Внуково до Киевского вокзала мне сразу же показал разницу в массовой застройке между Европой и современной Россией. Все эти фантастически мерзотные домищи на Парнасе и вообще за КАДом в Петербурге - это апофеоз жадности застройщиков и презрения к людям. Человек должен жить в доме, а не в бетонной конуре без солнца и зелени. В крайнем случае в малоэтажном многоквартирном доме. Если есть какие-то другие причины кроме жадности строителей, объясняющие почему такие дома как на Парнасе появляются повсеместно, то просветите меня.



5. Черт его знает, но когда они говорят о самой низкой инфляции в истории, а потом я захожу в любой обычный магазин, то у меня несостыковаются две реальности. Вообще, все подорожало чуть ли не в разы, и по ценам вполне себе обгоняет тот же Будапешт. Но при этом нет никакого ощущения запустения - всюду какие-то кабаки открываются, клубы, вообще, жизнь течет, идет, бежит.



P.S. В Москве успел полюбоваться на разгромленное Садовое кольцо и магазин Германа Стерлигова. Сочувствую вам, москвичи, и держитесь там. Постараюсь скоро нагрянуть в ваш прекрасный город.

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