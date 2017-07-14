"Индивидуальный предприниматель", как статус, был задуман государством чтобы как-то выделить настоящих предпринимателей, которые работают сами на себя, от общей массы наемных работников, которые работают на кого-то.

Действительно, облагаться налогами такие люди должны по разному, ведь странно требовать от индивидуала-одиночки уплаты всего набора налогов: и НДС, и налога на прибыль, и всех социальных налогов, которые платят предприятия , где работают десятки, сотни или тысячи людей. И в результате для "ИП" ввели простой и небольшой налог с оборота (6%). А если сложить всю совокупность налогов у предприятий, то окажется, что их совокупная нагрузка в пересчёте на одного сотрудника будет отличаться от ИП в 3-4 раза. В такой ситуации, естественно, многие малые и средние предприятия, где работают несколько человек или несколько десятков человек поголовно перевели своих сотрудников в "индивидуальные предприниматели".

Так получается экономнее. Причём в несколько раз.

А если иметь ввиду, что мы живём во времена всеобщего кризиса и сжатия спроса, когда маржа большинства бизнесов - минимальна. Втиснуть в реальную маржу бизнеса ещё и всю совокупность налогов - просто невозможно.

И получается, что мы играем в большой спектакль.

Государство делает вид, что помогает малому и среднему бизнесу, улучшая условия для "индивидуального предпринимательства". А простые сотрудники и работники изображают из себя "предпринимателей", чтобы снизить непомерные налоги с предприятия.

А если понимать, что развитие цифровых технологий каждый день выталкивает на рынок труда все новых и новых сотрудников из крупных предприятий (где платят все налоги) в малые предприятия, (где их платить невозможно) - то ситуация будет только усугубляться.

Мы строим, в результате, какое-то странное общество, где все друг другу врут.

Одни изображают из себя "предпринимателей", а другие изображают, что им помогают. И никакой инвестклимат у нас, в результате не изменится, пока мы будем друг другу все время врать.