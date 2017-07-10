Итак, мэрия Москвы нашла, на что еще угробить деньги горожан. Мэрия решила, что деревья это некое подобие столбов, на которые можно развесить иллюминацию. В планах и центр города и даже парки. Хочу удивить всех, у кого были двойки по биологии в школе. На деревьях кое-кто живет. Ну точнее хотел бы жить, если бы там каждый час не ползали электрики и не пихали прямо в глаза яркие лампы. Да! В городе Москва пока еще есть птицы. Они хотели бы вить гнезда. Спать в своих дуплах или просто на ветвях. Более того, в Москве даже есть насекомые. И часть из них вполне себе неплохо живет на деревьях, по которым не ползают электрики и где не развешивают яркие лампы, которые сияют прямо в многочисленные их глаза. Приготовьтесь к настоящему шоку. В Москве даже белки есть. И, вот ведь какая незадача, им тоже не нравится, когда электрики дышат в дупло перегаром и запихивают во все щели с орешками свои фонари. Среди всей этой живности есть и краснокнижные животные. Да, все еще есть даже в Москве. А если в Москве снизить уровень шума. Если перестать обвешивать деревья фонарями и электриками. Если вместо тупого подпила ветвей начать применять декоративную и корректную обрезку, а лучше даже грамотное формирование кроны. Если снизить в городе слегка уровень загрязнения воздуха и уровень шума. Если заменить газоны-коврики разнотравьем. И если связать хотя бы некоторые парки экодуками (зелеными коридорами-мостами и тоннелями, чтобы сообщества животных не были изолированы и могли перемещаться меж парков). Ну и если не бетонировать берега рек и водоемов…. То может быть как в Берлине, Амстердаме, Вашингтоне прямо в центре города в парках можно будет встретить гнезда цапель, аистов. В парках могли бы чаще появляться олени, лисы, зайцы, совы. Ну и не полезно это для растений быть все время на свету. Так уж устроены многие растения, что часть процессов фотосинтеза требует темного времени суток. Если конечно мы не растим спешно урожай, который хотим в этом же сезоне уничтожить. Но как же быть? Хочется ведь красивый город? Предлагаю украсить иллюминацией чиновников московской мэрии. Это будет во-первых красиво, во-вторых, поучительно. А деревья путь украшают птицы и животные, которые там живут. Живые качественные парки и скверы — лучшее украшение любого современного города.