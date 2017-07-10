Пять вещей, которые в России лучше, чем в Англии 10.07 15:44 856 callis Вам самим не надоели эмигрантские призывы срочно валить? Уж там-то, в далеких райских странах, медом намазано и сахаром посыпано. Хотите живых примеров, в чем _там_ хуже, и намного хуже, чем на Родине?



Я даже не буду касаться неоднозначных тем налогов, медицины(!), толерантности, или политики, и рассуждать, что хуже: когда твой ребенок не знает другого президента, или когда ты сам вечером не знаешь, в какой стране твой ребенок (и ты сам) проснется утром. Я о другом. О чисто бытовом. Обсудим?







Я живу в Англии примерно столько же, сколько прожила в России (восемь лет) и мне есть, что сказать о местных недостатках по сравнению с Россией. А именно:



1. Бюрократия



“Ах, я пришла к нотариусу, и мне пришлось просидеть в очереди целых два часа!” - жалуется московская подруга. Ага. Зато ты ушла со всем пакетом нужных тебе документов в тот же день. Ты можешь прийти в банк, открыть там счет, оформить карту, и еще пожаловаться, что не по интернету.



Знаете, как это делается в Англии? Вы приходите в банк. Хочу открыть счет. - Ага, приходите через две недели в среду в полтретьего, специалист вас примет. С собой нужно принести водительские права (обязательных паспортов здесь нет) и счета за газ и электричество за последние три месяца. А мы подумаем, открывать ли вам счет в нашем прекрасном банке, и запросто можем отказать. Что? Свежий иммигрант по рабочей визе? У вас нет водительских прав и счетов за газ? Свободны. Работодатель требует банковский счет и вам некуда получать зарплату? Не наши проблемы. Хорошего дня.



Нотариусы. Нотариусов НЕТ. Если нужно заверить копию документа, вы делаете копию, приходите к: священнику, дантисту или директору школы (ну да, ну да, у вас, как у свежего мигранта, именно такой круг близкого общения), и они пишут на вашей копии “Копия верна, имя, должность, адрес”. Если захотят. Если не захотят - свободны. Хорошего дня.



2. Метро



У любого нормального жителя нормального российского миллионника в лондонском метро немедленно приключается приступ клаустрофобии. “И ЭТО самое знаменитое, самое старое, самое-самое метро??? ДА ЛАДНО”.



Поезда без кондиционеров и мало-мальской вентиляции. В летнюю жару (этим летом уже дважды температура держалась выше 30С дольше недели) нередки случаи обмороков. Стены некрашеные, со свисающими электропроводами и капающей с потолка водой. В тоннелях крысы. Платформы невообразимо тесные и узкие. К чести лондонских джентльменов, давки нет даже в утренние часы пик: в это время очередь на платформу может “всего лишь” занимать пару сотен метров вглубь перехода.

В выходные одна-две-три ветки обычно закрыты целиком. То их ремонтируют, то новую станцию прокапывают, то лифт для инвалидов достраивают. Для туристов, не привыкших проверять маршрут в интернете и слушать объявления на станциях, часто бывает немалый сюрприз.



P.S.: ОДНА поездка на метро - £4.80 (380 рублей).



3. Связь



Я просто приведу цифры.



Более или менее шустрый интернет: £32.5 в месяц.

Сотовая связь: £14 в месяц за тариф со 100 минутами и 500 мегабайтами.



В марте 2017 года крупнейший и самый дорогой сотовый провайдер Водафон развернул широкую рекламную кампанию со слоганом “Мы покрыли своей сетью весь Лондон!” Лондон они сотовой связью покрыли. Первые на рынке. В 2017 году.



Про качество могла бы промолчать, но скорее уместно заплакать. А добавьте к очень нестабильному качеству ПЛАТНЫЙ телефон службы поддержки. 20 пенсов (15 рублей) за МИНУТУ. Включая те 20 минут, которые вы будете слушать музыку в режиме ожидания ответа оператора.



4. Образование



Можно сколько угодно перенимать болонскую систему и прочие ЕГЭ, но факт остается фактом: _среднестатическое_ российское среднее образование гораздо лучше и доступнее _среднестатистического_ западного. Верхам на Западе открыты лучшие (и дорогущие) школы, низам - дай бог, чтобы два и восемь умели в уме складывать. На кассе супермаркета за них это сделает кассовый аппарат, так что вроде и учить этому необязательно.



Далеко не все носители английского языка способны сдать пресловутый IELTS на 9.0, и дело вовсе не в разности акцентов, а в грустной правде: средний англичанин просто НЕ ЗНАЕТ свой РОДНОЙ язык на уровне, достаточном для сдачи экзамена по нему.



В Англии вполне нормально встретить аборигена с университетским образованием, который никогда не читал Шекспира: родная литература просто не попала в список тех пяти предметов, которые он изучал в старшей школе, готовясь к поступлению на врача или юриста. Нормально иметь степень по психологии и никогда не слышать фамилию “Фрейд”. Что уж о программистах говорить…



5. Сервис



Кроме упомянутого выше качества образования, есть еще его непомерная цена. Типичный выпускник типичного вуза, после трех лет обучения, выходит за пределы альма-матер с долгом государству в 60 ТЫСЯЧ фунтов (около 5 000 000 рублей). Но далеко не только высшее образование столько стоит, сертификат парикмахера или массажиста стоит тоже запредельно, поэтому этот парикмахер и этот массажист со свежими корочками будут драть с вас три шкуры за свои, чаще всего, очень скромного качества услуги.



Типовой маникюр: £35

Стрижка: от £50

Окраска корней: от £70



Причем действительно качественным или хотя бы не столь очевидно косоруким мастерам лондонские красавицы готовы платить втройне, да только нет их, есть только халтурщики, отбивающие свои сертификаты. Имена умелых мастеров и мастериц маникюра, парикмахерства, косметологии (обычно польского или литовского происхождения) русскоязычные леди передают друг другу в тайных женских группах на фейсбуке. И к ним оттакие очереди.



Сколько же стоит стоматология в таких условиях, с учетом того, что дантист - это не парикмахер из колледжа, а специалист с высшим медицинским образованием? А столько, что в Англии буйным цветом цветет стоматологический туризм: поездка на две недели в Будапешт за красивой улыбкой с учетом перелета, проживания и услуг посредника обходится в среднем втрое доступнее тех же процедур на месте. При том же качестве, естественно.



Еще немного фактов об английском сервисе:



Аптеки, парикмахерские, банки, почта, другие заведения закрываются в пять по будням и не работают по воскресеньям.



Супермаркетам законодательно запрещено работать в воскресенье после пяти вечера.



В рождество (25 декабря) официально не работает ничего, в том числе метро, поезда и автобусы. Немаленький сюрприз для туристов, приехавших за рождественской сказкой. Обсудить в блоге автора