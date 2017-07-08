Так, наконец пришли сантехники, которые подготовились.

Пришли в семь утра. Они надели бахилы, расстелили везде укрывной материал. Принесли оборудование — для любого дела оказался специальный инструмент. За два часа вручную молоточками расшили стену. Оказалось, что трубы отопления в Берлине — медные, толщиной в палец. Одну из труб повредил гвоздик, которым приколачивали плинтус, отсюда и течь.

Мастера распаяли старые трубы и запаяли новые. После прибрались и помыли пол. Говорит, скоро приедут специальные люди, которые замерят влажность. А потом другие специальные люди заделают паз, в котором лежат трубы.

Удивились, что я был дома. Обычно мастеров впускают, отдают им ключи и уходят на работу. А ключи они после работы оставляют в почтовом ящике. Я конечно много чего еще ждал судя по видеокассетам из детства, но чёт обошлось.

Разумеется за весь ремонт платит хозяйка квартиры. Кроме того, нам полагается 50% скидка на аренду в этом месяце (это более 800 евро экономии). Она еще пишет милые письма в стиле: «Спасибо, что держитесь позитивно!» Хотел рассказать, что когда мы жили в России и как-то вызвали ремонтников, то первым делом они украли деньги, которые мы выдали им на материал, а потом один из них угодил в тюрьму. Из которой вернулся через пару месяцев и пришел к нам домой с другом выбивать забытый инструмент. Но чет решил не рассказывать.