Так я и думал. Видя, что они проигрывает Навальному в легальном поле (не смотря на тотальный контроль над телевизором и т.д.) Кремль (как, впрочем, всегда) смахнул фигуры с доски и начал бить этой доской Навального по башке.

Выходи, Лешенька, завтра из тюрьмы! У нас для тебя "surpri-аааа-se"...

Нет. Не хотят они по-людски. Даже в ситуации заведомого преимущества - не хотят. Именно, что по беспределу надо. Именно с избыточной агрессией. Без нужны - по мордасам, по мордасам. Просто так. Из любви к исскуству.

Почему? - спросите вы. И я вам отвечу: потому, что бандиты. И никакой Киндерсюрприз этот "surprise" прекратить не может. Они сами собой рождаются.

Наивно думать, что сигналы идут сверху. Они идут отовсюду. И сверху и снизу и сбоку. Каждый элемент системы генерирует дерьмо. Все сгнило. Нет ни одного живого места.

Нет ни одного праведника в этом кремлевском Содоме и Гоморре. Знаете, что я вам скажу... Все это кончится очень плохо... Очень.

Либо кровавой баней Ливии, либо тихим ужасом Северной Кореи. Очень хотел бы оказаться плохим пророком. Но нет никаких признаков готовности меняться мирно и без потрясений.

Но меняться надо... Корабль прогресса уходит все дальше и дальше... А Россия все стоит на берегу и невдомек ей, что ее будущее уплывает...