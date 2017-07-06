Многие удивились заявлению чиновника московского метрополитена о том, что они будут дестимулировать поездки в час пик. Друзья, я давно говорил, что начали с автомобилистов, а закончат всеми вами. Только когда придут к вам, заступиться за вас будет уже некому. Классика жанра :)

Теперь про метро. Как вы все знаете, в московской мэрии дрочат на Лондон, считая его эталоном мировых городов. Еще у чиновников мэрии сексуальное возбуждение вызывает Сингапур, но уже меньшее :) Но давайте про Лондон, главный объект преклонения команды Собянина и как там устроена тарификация в метро. Ведь они не думают, а просто делают "как у людей". В русском языке это явление называется "копипастой".

1. В Лондоне давно работает карта Oyster, с которой, как кальку, Ликсутов слизал карту Тройка. Механизм действия 1:1.

2. Следующий шаг. В Лондоне тарификация проезда в метро разделена на зоны. Это еще ждет москвичей. Об этом чуть ниже.

Лондонская транспортная система разделена на девять транспортных зон. Тарификация проезда зависит от зональности: в пределах одной зоны перемещаться подешевле, из зоны в зону - подороже. На зоны делятся метро, сеть пригородных поездов, DLR и London Overground. На зоны не делятся (то есть - имеют фиксированную стоимость проезда) автобусы и трамвай.

Допустим, живете вы в зоне 5, это аналог метро Юго-Западная, а ездите на работу куда-нибудь в центр, в зону 1. Знаете, сколько стоит разовый билет на одну поездку в один конец в Лондоне? Приготовьте валерьянку: 11,2 фунта стерлингов!!! 900 рублей!!! Я не оговорился, да, ДЕВЯТЬСОТ РУБЛЕЙ! Съездить на работу уже стоит 1800 рублей!

Для тех, кто хочет экономить и ездить на работу на автомобиле, приготовлен тариф за въезд в центр - 11,5 фунтов + платная парковка и эвакуаторы везде.

Хотите сэкономить и проехать на наземном транспорте? Цена одной поездки по карте Тройка, ой, по карте Ойстер, стоит 1,5 фунта. Т.е., 110 рублей. А если будете билетик покупать на улице, то поездка обойдется вам в 2,6 фунта, то есть в 200 рублей. Хорошо хоть, что это флет рейт, то есть нет разделения на зоны. Именно низкими тарифами объясняется популярность наземного транспорта у жителей Лондона.

Конечно, есть проездные, но, например, проездной в метро по зонам 1-5 стоит... 17000 рублей в месяц! Если же вам не нужен проездной на месяц, вы можете купить себе "day anytime" проездной, из названия понятно, что он работает в любое время, он в зонах 1-5 будет стоить 17,5 фунтов в сутки. Но если вы не будете ездить в час пик, то обойдется проездной вам всего в 12,3 фунта.

Вот про это нам и говорил бедолага из московского метрополитена. Про то, что уже очень скоро метро в Москве поделится на зоны, после чего жить в Новоебенево станет нестерпимо дорого. На машине вас не пустят, на метро будете платить не ЦЕЛЫХ 30 рублей за поездку из Саларьево на Кропоткинскую, а ВСЕГО 300 рублей. Останется наземный общественный транспорт, который очень сложно разбить на зоны, поэтому можно будет добраться с пересадками, но все равно будет дорого и медленно.

Поэтому уже очень скоро наступит тот момент, когда москвичи, кряхтя и охая, побредут пешком в веломагазины приобретать модные средства транспорта, после чего в городе появятся реально действующие велодорожки, на которых, и в дождь, и в снег, и в град, и вообще всегда, будут ездить живые люди круглый год.

Спустя каких то 10 лет все будут потешаться в велопробках над нашим сообществом, которое говорило, что в здравом уме и трезвой памяти люди не будут в московском климате ездить на моноколесах и гиросамокатах. Конечно будут, посмотрите на лондонцев. Ведь это всего лишь вопрос цены на проезд.