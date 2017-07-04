  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Новый РБК
19.06 число просмотров 1793 число записей 3
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3531 число записей 11
 
Банковский сбой
11.06 число просмотров 2440 число записей 6
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4253 число записей 14
 
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2498 число записей 8
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5322 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4253 число записей 14
 
Питерский форум-2017
4.06 число просмотров 3988 число записей 11
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3531 число записей 11
 
Банковский сбой
11.06 число просмотров 2440 число записей 6
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
О тексте присяги для принимающих гражданство России
О тексте присяги для принимающих гражданство России 4.07 12:08 число просмотров 599
Vladimir Veksler
 

На днях выбрали текст присяги для принимающих гражданство России, где новый гражданин клянется уважать "ее культуру, историю и традиции". Интересно было бы узнать, какие специфически российские традиции имеются в виду. Есть ли где-то примерный список? Пока приходят в голову такие – посидеть на дорогу, не здороваться через порог, между первой и второй перерывчик небольшой, на себе не показывать, говно к деньгам снится... Я это все уважаю, ну поэтому и гражданин. А неофиту откуда о традициях узнать?

К примеру, был я как-то за границей в высоких горах. Ночью проснулся от громкого шума. Оказалось, что шум издаю я. В легких булькает вода, дышать нельзя. Поскольку в тех местах это дело обычное, местный индеец прикатил мне баллон кислорода.

Наутро надо было ехать в город, извините, Урубамбу. Я сидел в холле гостиницы в довольно мрачном настроении. Ко мне подошла Хуана, интеллигентная женщина, сопровождающая из столицы, и спросила, как прошла ночь. Я рассказал и издал несколько раскатистых бульков.

- Конечно, можно врачу позвонить,- неуверенно сказала Хуана. – Но в Урубамбе нет врача.

Ну я побулькал печально так, в ответ.

-Но еще лучше это традиционное лечение, - говорит эта интеллигентная женщина. - Надо взять коровий язык и бить по спине. Бьешь, бьешь, и болезнь уходит. Народная традиция. Очень эффективно.

-Хр-р-р – это я так беседу поддерживал.

- Но вообще-то, надо уметь это делать, с коровьим языком. Чтобы без самодеятельсности. Это только у специалистов хорошо получается, у опытных знахарей. Самолечение до добра не доведет.

Тут я так убедительно булькнул, что все поняли мою неприязнь к самолечению.

Поскольку я это сейчас рассказываю в живом состоянии, вы поняли, что все кончилось более-менее хорошо (там долго рассказывать всю историю), но вот откуда бы иностранцу знать такие традиции с коровьим языком? Так и с нынешней присягой – откуда человек может узнать список самых необходимых русских традиций и верований? Например, о пользе подорожника?
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Нужна поддержка детского фестиваля в прифронтовом шахтерском городе Золотое Луганской области
blogНайля Ибрагимова    5.07 11:15 |  число просмотров 96
Нужна поддержка детского фестиваля в прифронтовом шахтерском городе Золотое Луганской области Мы не можем вывезти 14 000 детей из зоны АТО, но мы можем создать условно безопасное пространство саморазвития для них там
 
Когда же вы угомонитесь? Оставьте город в покое!
blogvarlamov    4.07 12:03 |  число просмотров 1093
Когда же вы угомонитесь? Оставьте город в покое! Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Вот чем партии «Единая Россия» и губернатору Дмитрию Миронову помешала классическое чугунная ограда?
 
Смотрю как володинские прихвостни атакуют Грызлова
www.facebook.com    4.07 11:39 |  число просмотров 1112
Смотрю как володинские прихвостни атакуют Грызлова Забыли как еще вчера в рот смотрели?
 
Cняли меня с поезда на границе и отправили назад в Украину
blogOksana Kovalenko    3.07 21:30 |  число просмотров 1162
Cняли меня с поезда на границе и отправили назад в Украину Теперь я точно знаю, что мне запрещён въезд в Россию. Ну я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам
 
Эпик фейл!
blogРустем Адагамов    3.07 15:32 |  число просмотров 1997
Эпик фейл! Вчера впервые в истории игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале команда знатоков во главе с Ровшаном Аскеровым проиграла с сухим счетом 0:6
 
все записи
Выбор редактора
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть
www.facebook.com    30.06 13:07 |  число просмотров 2707
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть в Москве, а возможно, и в других городах России, на полуофициальных условиях, с оружием и документами полицейских, со штаб-квартирой в «Президент-отеле» функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться в политические процессы в России самыми бандитскими методами
 
Вывести Цукерберга из-под юрисдикции ФСБ
blogdolboeb    29.06 11:13 |  число просмотров 2196
Вывести Цукерберга из-под юрисдикции ФСБ Мне реально нужна помощь всех, кто может устроить Цукербергу головную боль за его принципиальное решение удовлетворять в кириллическом секторе все доносы, не разбираясь.
 
Совет федерации е@@@@ся окончательно
blogEkaterina Vinokurova    28.06 22:58 |  число просмотров 2159
Совет федерации е@@@@ся окончательно Решил присвоить России копирайт на использование русского языка во всем мире, предлагая блокировать русскоязычные СМИ зарубежные, если они не отчитываются перед Россией об источниках финансирования
 
Цитаты дня
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06 |
blog _U_R_I_c
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Правительство может перенести закон Яровой на пять лет
Светлана Бочарова, Павел Кантышев  4.07 10:02 |  число просмотров 178
Правительство может перенести закон Яровой на пять лет Операторы связи довольны, ФСБ против
Адвокат семьи Немцовых: Кадыров и его московский дружок генерал Золотов крайне недовольны вердиктом
Софья Адамова  30.06 23:03 |  число просмотров 779
Адвокат семьи Немцовых: Кадыров и его московский дружок генерал Золотов крайне недовольны вердиктом Совершенно очевидно, что кровавый след этого убийства тянется в направлении кабинета Рамзана Кадырова
все записи
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 5322
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2498
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5157
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Новый РБК
19.06 |  число просмотров 1793
Новый РБК
Бизнесмен Григорий Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у Михаила Прохорова. Журналисты и читатели обсуждают перспективы РБК
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2830
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012