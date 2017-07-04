На днях выбрали текст присяги для принимающих гражданство России, где новый гражданин клянется уважать "ее культуру, историю и традиции". Интересно было бы узнать, какие специфически российские традиции имеются в виду. Есть ли где-то примерный список? Пока приходят в голову такие – посидеть на дорогу, не здороваться через порог, между первой и второй перерывчик небольшой, на себе не показывать, говно к деньгам снится... Я это все уважаю, ну поэтому и гражданин. А неофиту откуда о традициях узнать?

К примеру, был я как-то за границей в высоких горах. Ночью проснулся от громкого шума. Оказалось, что шум издаю я. В легких булькает вода, дышать нельзя. Поскольку в тех местах это дело обычное, местный индеец прикатил мне баллон кислорода.

Наутро надо было ехать в город, извините, Урубамбу. Я сидел в холле гостиницы в довольно мрачном настроении. Ко мне подошла Хуана, интеллигентная женщина, сопровождающая из столицы, и спросила, как прошла ночь. Я рассказал и издал несколько раскатистых бульков.

- Конечно, можно врачу позвонить,- неуверенно сказала Хуана. – Но в Урубамбе нет врача.

Ну я побулькал печально так, в ответ.

-Но еще лучше это традиционное лечение, - говорит эта интеллигентная женщина. - Надо взять коровий язык и бить по спине. Бьешь, бьешь, и болезнь уходит. Народная традиция. Очень эффективно.

-Хр-р-р – это я так беседу поддерживал.

- Но вообще-то, надо уметь это делать, с коровьим языком. Чтобы без самодеятельсности. Это только у специалистов хорошо получается, у опытных знахарей. Самолечение до добра не доведет.

Тут я так убедительно булькнул, что все поняли мою неприязнь к самолечению.

Поскольку я это сейчас рассказываю в живом состоянии, вы поняли, что все кончилось более-менее хорошо (там долго рассказывать всю историю), но вот откуда бы иностранцу знать такие традиции с коровьим языком? Так и с нынешней присягой – откуда человек может узнать список самых необходимых русских традиций и верований? Например, о пользе подорожника?