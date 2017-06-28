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В купе ехали - два 30+, один 40+, один 60+
В купе ехали - два 30+, один 40+, один 60+ 28.06 22:36 число просмотров 666
Maxim Goryunov
 

в купе ехали - два 30+, один 40+, один 60+.
40+ и 60+ сразу спелись и пока не выключили свет
говорили о европейской еде, отравленной химикатами.
- яблоки обрабатывают!
- колбаса не портится!
- польский творог делают из сухого молока!
40+ подумал и сказал
- но машины у них хорошие
60+ подумал и ответил
- это да. но мы были заняты космическими разработками.
нам было не до машин. а потом гнида Горбачёв разрушил Союз.
так бы мы их опередили.
40+ важно кивает - да, точно.
после этой фразы 30+ молча полез на верхнюю полку,
лёг спиной к компании
и свернулся калачиком.
я тоже убрался наверх, но слушать продолжил.
60+ и 40+ говорили про курятину, свинину и минеральную воду: кругом яд, обман,
а от немецких булок у мужчин растут женские груди.
к чему я это?
к тому, что в нашем чокнутом мире здравый смысл и ясный ум - удел тех, кому 30+.
60+ и 40+ ведут себя или как подростки, или как дети.
за Трампа голосовали седые подростки, за Крым и Новороссию - они же. Брексит и развал Евросоюза - снова эти.

в общем, дети - спрашивайте совета у старпёров 30+.
более старые старпёры сильно младше вас.
 
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