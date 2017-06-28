в купе ехали - два 30+, один 40+, один 60+.

40+ и 60+ сразу спелись и пока не выключили свет

говорили о европейской еде, отравленной химикатами.

- яблоки обрабатывают!

- колбаса не портится!

- польский творог делают из сухого молока!

40+ подумал и сказал

- но машины у них хорошие

60+ подумал и ответил

- это да. но мы были заняты космическими разработками.

нам было не до машин. а потом гнида Горбачёв разрушил Союз.

так бы мы их опередили.

40+ важно кивает - да, точно.

после этой фразы 30+ молча полез на верхнюю полку,

лёг спиной к компании

и свернулся калачиком.

я тоже убрался наверх, но слушать продолжил.

60+ и 40+ говорили про курятину, свинину и минеральную воду: кругом яд, обман,

а от немецких булок у мужчин растут женские груди.

к чему я это?

к тому, что в нашем чокнутом мире здравый смысл и ясный ум - удел тех, кому 30+.

60+ и 40+ ведут себя или как подростки, или как дети.

за Трампа голосовали седые подростки, за Крым и Новороссию - они же. Брексит и развал Евросоюза - снова эти.

в общем, дети - спрашивайте совета у старпёров 30+.

более старые старпёры сильно младше вас.