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Мы уже там
Мы уже там 28.06 11:27 число просмотров 352
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я, кстати, думаю, что мы с легкостью войдем в пост-пост-индустриальное общество (может, нужен еще один пост, не знаю) с базовым минимальным доходом и всеми прелестями жизни.

собственно, мы частично уже в нем, полстраны ни хрена не делает, но получает за это деньги.

у нас в соседнем доме есть аптека, например, а в ней в центре зала на стульчике сидит охранник, чтобы я не украл при очередном посещении упаковку анальгина. я, правда, не знаю, как он может кому-то помешать, он на две головы ниже меня, и ему за пятьдесят, а я, мягко говоря, не выгляжу угрожающе.

и ему так скучно, что он здоровается со всеми посетителями. один раз он немного отошел от привычного сценария и сказал, что в ближайшие десять минут меня обслужить не смогут, потому что у фармацевтов пересменка, но если честно, это и так было очевидно.

мне кажется, на его месте можно манекен посадить и будет страшнее (и заметно дешевле).

или охранники в дачных поселках. все, что они делают, это выходят из будки с тетрадкой и две минуты смотрят на номер машины, а потом еще две минуты ищут его в списках, чтобы поднять шлагбаум.

вот у наших соседей по дому не было денег на такие развлечения, и они просто поставили шлагбаум, который открывается по коду с мобильного телефона. работает не хуже и гораздо быстрее, ни одна доставка теперь не проедет, такси к подъезду тоже вызвать нельзя.

а еще есть же росгвардия. кто-нибудь понимает, зачем она нужна? для защиты страны есть армия, для рассылки смс про ураганы есть мчс, если хочется услышать "вот убьют и приходите" есть полиция. в каком случае человеку может понадобиться росгвардия?

а на этом невидимом фронте 350 тысяч человек работает.

в полиции еще почти миллион.

охранников полтора миллиона.

в пенсионном фонде работает 130 тысяч человек. при этом все, что от него требуется, это собрать деньги с работающих и раздать их пенсионерам. только не надо приумножать ничего, не трогайте просто.

в швеции, где пенсии, наверное, чуть повеселее, в пенсионном фонде работает 1100 человек.

ну, ок, швеция, конечно, крохотная, население меньше в 14 раз, но даже если 1100 на 14 умножить, то 130 тысяч никак не получится.

я не знаю, может, нашим компьютеры начать использовать? может быть, будет немного быстрее и лучше?

в налоговой службе работает 130 тысяч человек, кажется. в IRS — 80 тысяч человек.

ну ок, сша, конечно, крохотные, населения всего 300 млн человек, и расстояния не те, то ли дело у нас, едешь, едешь, а все простор и простор.

короче, если так копнуть, то нам никакая автоматизация и роботизация не страшна.

если бы мы были про эффективность, можно было бы париться, а так нет.

когда другие страны дорастут до пост-пост-индустриального общества, они обнаружат, что мы уже там, сидим на стульчике в центре торгового зала в красивой форме.

— здравствуйте, — скажем мы. — в ближайшие 20 лет вас обслужить не смогут, у фармацевтов пересменка. давайте мы пока запишем ваше имя в наш бумажный журнал.
 
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