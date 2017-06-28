Чем по сути процесс против "Системы" отличается от процесса против ЮКОСа?

1. Ходорковский выражал определённую политическую линию, а Евтушенков нет.

2. Ходорковский смог мобилизовать на свою защиту часть политического класса, Евтушенков нет.

3. Ходорковский выступил открыто оппонентом Путина, Евтушенков лоялен.

4. Ходорковский вывел свой процесс на международный уровень, Евтушенков остаётся в российском поле.

5. Ходорковскому удалось показать (по крайней мере, для своих сторонников), что дело ЮКОСа - развилка для России. Команда "Системы" также стремится связать процесс с влиянием на общий инвестиционный климат. Однако компания ведёт себя гораздо сдержанней, нащупывая границы политического риска.

6. Ходорковский персонально фронтил позицию ЮКОСа, Евтушенков персонально молчит, хотя топ-менеджмент "Системы" в информационной игре.

7. Государство, играя против ЮКОСа, вело себя в информационном плане гораздо активнее "Роснефти", также идеологизируя конфликт.

Теперь о некотором сходстве.

1. Система ведёт себя гораздо активней и смелее, чем во времена первого процесса.

2. Уже понятно, что в рамках "спора двух субъектов" ситуацию не удержишь, надо будет ставить вопрос о качестве институтов.

3. По мере эскалации конфликта резистентность возрастает - не исключено, что Система начнёт поднимать ставки, выводить свою позицию на политический уровень. Письмо независимых челнов СД Системы Владимиру Путину - первый признак.

4. Юридическая сторона вопроса не рассматривается как ключевая. Считывается "второе дно" конфликта.

5. И там, и здесь - Игорь Сечин.