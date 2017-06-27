Может быть немногие сегодня вспоминают, что политика КПСС, управлявшей Советским Союзом, была антисемитской. И это был продуманный эшелонированный антисемитизм, расчитанный на уничтожение евреев как народа, на полную ассимиляцию. Наряду с властями Израиля, политики СССР стали силой, уничтожавшей культуру идиш - культуру народа ашкеназов (европейских евреев). Но политика большевиков привела к удивительным парадоксам... Большевики к 1980м гг уничтожили все государственные школы на языке идиш, либо не открывали их в местах, где проживали в 70-80 гг абсолютное большинство из 2 млн советских евреев. Одновременно, язык иврит так же был запрещен и самовольных учителей иврита и идиша арестовывали. Таким образом, 2х миллионный народ лишили школ на своем языке - пример уникальный, ибо другие народы имели свои языковые школы (кроме, м,б. крымских татар). Это был проект уничтожения еврейского народа, правда не физического, а социально-культурного уничтожения. По аналогичным причинам сегодня курды убивают турецких чиновников, но с евреями так не случилось... Другой стороной антисемитизма времен Брежнева стал запрет для евреев на обучение в ряде ВУЗов или на некоторых факультетах, например на Мехмате МГУ. Причем, здесь уже работал расово-биологический принцип. Не имело значения, кем себя человек считал, важно было, что у него еврейские фамилия и происхождение. Возможно, именно эта грязная политика коммунистов стала перебором, мешавшим еврейской ассимиляции, наряду с отказом от приема евреев в престижный и хорошо оплачиваемый военный сектор экономики, на государственные руководящие должности и т.д. Были созданы условия для уничтожения еврейской цивилизации ашкеназов. Еврейские языки де-факто уничтожались, молодое поколение их обычно не знало. Иудаизм так же подвергся разгрому, как, впрочем, многие религии в СССР. Но вот первый парадокс. Для стариков, говоривших на идиш, существовали театр и литературный журнал Советиш Геймаланд. Говорят, в нем публиковались неплохие литературные тексты и рассуждения о еврейской истории и средневековой философии. Зачем коммунисты это позволили, если уж они решились на план культурного уничтожения еврейства? По той простой причине, что правителям СССР были нужны современные машины, которые была не в состоянии произвести их дегенеративная экономика, а так же импортные продукты и ширпотреб, которые тоже была не в силах произвести их дегенеративная экономика, а чтобы покупать все это, им надо было продавать на Запад нефть и газ. Если бы они вообще запретили все еврейское, закрыли бы единственную йешиву при КГБ и все еврейские журналы, то это могло бы вызвать скандал и нежелательные осложнения с богатыми и влиятельными западными евреями. Поэтому они вели дело к фальшивому компромиссу: уничтожим евреев как народ, ассимилируем их, но оставим кое-какие следы еврейства, чтобы, во-первых, демонстрировать их внешнему миру, а во-вторых обеспечивать культурные потребности и, одновременно, влиять на умы умирающего старшего поколения, говорившего на идиш. Коммунисты не учли одно. Уничтожив Бунд, который был политическим стержнем говорившего на идиш еврейства, полностью ликвидировав образование на идиш, разрушив традиции еврейской автономии и сконструировав в издевательских (а возможно и в тюремно-каторжных) целях таежный Биробиджан, а заодно нанеся удары по иудаизму, они тем самым практически стерли несионистскую идишистскую идентичность евреев (в некоторых регионах, в глубинке Молдавии и Беларуси оставались евреи, говорившие на идиш, но основная масса жила в крупных городах, где идиш знало только старшее поколение). Но сделав это, коммунисты вызвали тотальную ненависть евреев и привели народ к поискам новой еврейской идентичности. Все знали, что коммунисты - это "антисемиты, которые нас не принимают в лучшие ВУЗы и уничтожили наши национальные школы". И все знали, что Израиль разбил арабов, вооруженных русским оружием и советниками в 1967. Шестидневная война! Это была мечта, просто сказка! Шестидневная война положила начало стремительного роста новой еврейской идентичности - сионистской, националистической, шовинистической, ультра-правой, про-израильской, анти-арабской. Парадоксальным образом, именно политика коммунистов, анти-идишистская, анти-бундовская, антисемитская привела евреев СССР к сионизму. С этого момента быть евреем означало быть патриотом Израиля. Очень жаль, что так случилось. Но это стало возможно именно по причине уничтожения коммунистами бундовской среды и вообще любой еврейской идишистской автономии, как политической, так и языковой. Борьба Ленина с Бундом завершилась переходом евреев в сионизм, а не в большевизм. Напрасно официальные евреи, писатели и журналисты вроде Вергилиса или Цезаря-Солодаря писали критические заметки об Израиле. Кто же станет слушать коммуниста Вергилиса после дела врачей, процентной нормы и уничтожения образования на еврейском языке? Вергилис или Цезарь-Солодарь говорили про сионистов много справедливого, наряду с ложью. Но в глазах народа они были предателями. Коммунисты были крайними лицемерами. Они ненавидели евреев, ограничивали их в правах, но не говорили об этом вслух. Анти-сионизм стал синонимом антисемитизма. Парадокс был в том, что многие критики сионизма, официально осуждавшие преступления Израиля, оккупацию палестинцев, говорили справедливые вещи про Израиль. И многие их замечания о проблемах евреев СССР, которые уехали в Израиль, были верны. Но почти никто из евреев СССР им не верил, поскольку все знали, что у власти антисемиты, для которых любое сборище евреев - это сионизм. Теперь не коммунисты, а еврейские отказники, самодеятельные учителя иврита и израильские правые стали героями еврейской улицы. Данное обстоятельство (наряду с другими факторами) привело миллион евреев СССР в Израиль, где их судьба была довольно печальной и трудной... Но это уже совсем другая история.



