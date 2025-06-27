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К нам все равно не поедут?!?
К нам все равно не поедут?!? 26.06 19:07 число просмотров 293
Dmitry Gudkov
 

Знаете, сколько, по данным МИДа, въехало в Россию туристов в 2016 году? — 3,3 миллиона человек. А знаете, сколько в Барселону? — 32 миллиона.

Вооружитесь лупой и найдите Барселону на карте мира: да, это вот она, маленькая, на краешке Европы. А вот это огромное, на добрую четверть глобуса — это мы. И разница — в 10 раз. Не в нашу пользу.

Опять, говорите, я клевещу? Нет, не я. Это клевещет начальник отдела въезда иностранцев консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Иванов. И ему нормально: «Полагаем, что обсуждаемая проблема кризиса въездного туризма не подтверждается статистикой», — рассказывает он сейчас в Совете Федерации.

Потому что было еще меньше, чем 3,3 миллиона туристов — а теперь слабый рост. И знаете, какой вывод делает Юрий Иванов? Что не надо упрощать визовый режим, потому что...

(наберите дыхание, сядьте покрепче)

К нам все равно не поедут!

«Большую озабоченность у иностранных туристов вызывает не сложность получения виз, а недостаточное развитие гостиничной, транспортной сетей, низкая пропускная способность объектов в сочетании с невысоким качеством и завышенной стоимостью туристических услуг».

То есть не жили хорошо — не будем и начинать. Пусть бизнес сначала построит гостиницы, сделает низкие цены, разорится от голода в ожидании туристов — а потом мы этих буржуинов, может быть, пустим. А может быть, и нет, пускай сидят в своей Барселоне.

Москва — естественная точка притяжения туристов со всего мира. Как представляют западные газеты нашу страну на своих иллюстрациях (хоть про тех же хакеров)? — Собор Василия Блаженного, Спасская башня. Десятки миллионов людей хотели бы увидеть это своими глазами — и не увидят, потому что получение визы обставлено бюрократическими рогатками.

Москва (не говорю сейчас даже о всей России) с каждым днем проигрывает конкуренцию мегаполисов. Люди едут в Париж, в Лондон, в Сингапур, в Нью-Йорк, в Прагу, в Стамбул, в Киев — но не в Москву. Которая зато «украшается» с каждым годом все новыми снесенными зданиями (прощай, конструктивистский ДК Серафимовича, ты не нужен Собянину) и разбомбленным на все лето центром. Говорите, скоро кончится благоустройство? — Ничего, начнется «реновация» с ее десятками миллионов тонн мусора. Приезжайте, гости столицы.

Вот эти мидовские цифры — это ведь настоящая трагедия. Мы могли бы зарабатывать, развиваться не за счет «нефтяной иглы», а только за счет туристов — но на манер Северной Кореи не пустим их к себе.

Вот, почему мэр столицы обязан быть политиком — чтобы влиять на федеральном уровне, пробивая тот же безвизовый режим с развитым миром, который привезет нам деньги и рабочие места, а увезет нашу мягкую силу. А у нас вместо этого — блокировка Телеграма.

С каждым днем у меня все более тяжелое ощущение — потерянного времени, шансов, которые мы упускаем день за днем. И не факт, что еще не пройдена точка невозврата.
 
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