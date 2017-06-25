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|Три слова Путина
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|25.06 18:00
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|12
|Marat Guelman
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в Твиттере предложили поразмыслить, что за ТРИ СЛОВА и предлагают свой вариант:
- да мы охуели
может
- чеченизация всей России ?
ваш вариант ?
АПДЕЙТ из комментов:
"Врать, воровать, воевать"
гебье-ворье - дубье
я устал, ухожу
двойников всего пять
Бог, царь и отечество
денег нет держимся
тьфу на тебя
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|Michael Pojarsky 25.06 17:53 | 54
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|Если есть кто-нибудь, кто радовался аннексии Крыма с позиции "вот теперь можно будет ездить туда отдыхать задешево" - смотрите
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|zero_history 24.06 23:38 | 592
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|Люди работают в адских условиях, с переработками и травмами, а все вкусное получает начальник колонии и модники, продающие обычное худи с ярлычком ОХРАНА за 150 баксов
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|Kir Fedorov 24.06 23:14 | 880
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|Я был уверен, что меня ждет тоскливая жизнь, лишенная любви близких людей. Учась в школе, в городе с населением пару десятков тысяч человек, я и не смел даже мечтать о том, что воплотилось 22 июня 2017 года
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|Bella Rapoport 24.06 23:11 | 553
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|На шестой день молчания после защиты, после моего письма с вопросом "где результаты?", прислали извещение, что заседанием Совета факультета моя тема не утверждена
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|Dmitry Gudkov 24.06 22:46 | 504
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|Чем хуже живет страна, тем больше там цитат из вождей. Чем меньше в стране свободы, тем больше там борются с оппозицией
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|Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации.
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|21.06 |
| Екатерина Винокурова
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|У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну.
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|15.06 |
| Николай Миронов
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|Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника.
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|12.06 |
| _U_R_I_c
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|Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше.
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|9.06 |
| Максим Кононенко
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|Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно.
Ясен пень.
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|27.05 |
| Виктория Иноземцева
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|Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты.
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|27.05 |
| Sergey Kalvarskiy
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