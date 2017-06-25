в Твиттере предложили поразмыслить, что за ТРИ СЛОВА и предлагают свой вариант:

- да мы охуели

может

- чеченизация всей России ?

ваш вариант ?



АПДЕЙТ из комментов:



"Врать, воровать, воевать"



гебье-ворье - дубье



я устал, ухожу



двойников всего пять



Бог, царь и отечество



денег нет держимся



тьфу на тебя