#тихийпикет



Даша пишет



Мы очень часто даём советы женщинам "как не быть изнасилованными". Если женщину уже изнасиловали, спрашиваем, как она была одета, пила ли, где была. Словно ответы на эти вопросы могут смягчить вину насильника. Изнасилованным людям часто говорят, что какое-то их действие провоцирует насильников. По данным разных инстанций большая часть насильников - это не дяди из кустов, а знакомые (родственники, партнёры и тд). Так вот я подумала, что раз есть категория людей, которых что-то провоцирует на насилие и это может быть любой человек, а не какой-то особый, то, мб, создать для него памятку? Отзеркалить то, что говорят женщинам?



Ниже абсурдная памятка для мужчин (так как большая часть изнасилований совершается мужчинами). "Как не стать насильниками".



"Если вы пьете в незнакомой компании на вечеринке, не оставайтесь там ночевать! Уходите!



Не провоцируйте себя на насилие: не ходите в одиночестве! Вы можете совершить насилие



Не гуляйте поздно: это опасно для других!



Одевайтесь так, чтобы было невозможно быстро раздеться и совершить насилие.



И т д.



Абсурдные советы? Тогда почему мы так часто даём их женщинам? И говорим "сама виновата"



