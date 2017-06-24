|Захарова в спецприемнике и свобода выбора
|24.06 23:06
|492
|Ilya Yashin
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С недавних пор арестантам в спецприемниках запретили портативное радио. Во всех камерах теперь колонки; приходится слушать то, что ставят конвоиры. Обычно какая-то попсовая музыка - умеренно-раздражающая, ничего особенного.
Вчера радио весь день молчало, но к вечеру неожиданно включилось. Из колонки зазвучал скрипучий женский голос, завывающий что-то ура-патриотическое.
Я оторвался от книги, кажется, узнавая интонации. Песня закончилась, и ведущие в студии принялись наперебой хвалить певицу: "Так талантливо! Чувствуется, что идет от души!" Певица кокетливо принимала комплименты: "Ну меня долго уговаривали, я отказывалась..."
Да, это была Мария Захарова из МИДа.
Долблю кулаком в дверь камеры. Открывается кормушка.
- Ну чего ты, Илья, опять бунтуешь?
Менты лениво отшутились. Нашел, мол, проблему. Слушай, что дают.
Захарова тем временем отвечала на вопрос про критику в свой адрес: "Ой, знаете, я вообще за свободу. Если я кому-то не нравлюсь, то можно не слушать. Просто переключите..."
Мне захотелось биться головой о стену.
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