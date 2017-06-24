С недавних пор арестантам в спецприемниках запретили портативное радио. Во всех камерах теперь колонки; приходится слушать то, что ставят конвоиры. Обычно какая-то попсовая музыка - умеренно-раздражающая, ничего особенного.

Вчера радио весь день молчало, но к вечеру неожиданно включилось. Из колонки зазвучал скрипучий женский голос, завывающий что-то ура-патриотическое.

Я оторвался от книги, кажется, узнавая интонации. Песня закончилась, и ведущие в студии принялись наперебой хвалить певицу: "Так талантливо! Чувствуется, что идет от души!" Певица кокетливо принимала комплименты: "Ну меня долго уговаривали, я отказывалась..."