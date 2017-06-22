Экономные европейские умывальники, которые сводят с ума российских туристов 22.06 17:53 460 zazerkaliya Не попадитесь в засаду издевательской схемы добычи воды европейского экономного крана - предупрежден, значит вооружен! Впервые я сие чудо техники встретила в ресторанчике Парижа. Теперь, зная что за подвох, забавно встречать свеженьких жертв такого крана и как они пытаются добыть из него воду. Если поставить тут скрытую камеру - обхохочешься.



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Как видите, ручки или вентиля на нем нет. Как нет и фотоэлементов. Так что кран этот не сенсорный, к которым мы давно привыкли в аэропортах и различных заведениях.



Пошла я в том ресторанчике в Париже в уборную. А воды то в кране не добыть! Я размахивала перед краном руками, в надежде что там хитрый скрытный фотоэлемент. Рассматривала конструкцию крана, где этот фотоэлемент стоит, но вода никак не добывалась.



Я вернулась из уборной в недоумении и пожаловалась мужу, что нет воды в кранах туалета. Он пошел с ревизией, благо в парижских ресторанах, как и в итальянских, часто туалет один на всех. Муж разгадал эту издевательскую схему добычи воды из чудного крана довольно быстро. Было весело.



А сейчас в Италии, выходит из уборной пляжного клуба соотечественница и, увидев меня, стала жаловаться, что в кранах нет воды, безобразие, как это руки не помыть. Я оценила ситуацию, как и предположила, нашла тот самый экономный кран. Соотечественница, поняв эту схему, еще больше рассердилась, назвав ее издевательсткой и могли бы хоть объявление повесить для отдыхающих. К слову, не только наши отечественные туристы не знают такой системы подачи воды. Не раз видела удивленные лица туристов из разных стран.



Что-то в этом есть действительно издевательского. Если не знать - додуматься нашему человеку, который привык лить воды много и не экономить на ней, весьма сложно. Ну кто станет заглядывать на пол под раковиной в поиске спасительного механизма подачи воды?



Знакомьтесь - педальный конь кран. Чтобы добыть воду - нужно нажать на ногой на педали. Красная педаль - горячий кран, синяя - холодный.













Теперь вы знаете все о добыче воды в европейских уборных). Обсудить в блоге автора