С попкорном наблюдаю историю с исчезновением целого российского губернатора. Двадцать лет бессменный Аман Гумирович Тулеев сидел на кемеровском угольном троне, обеспечивал власти примерно 100% поддержки на выборах (себе лично — 97%), а теперь вдруг пропал.

Ищут прохожие, ищет милиция — может, под трон закатился?

Хронология событий: в апреле губернатор исчезает. Пресс-служба шлет бодрые релизы, как он работает с документами, но самого не показывает. В конце мая губернатор, не появляясь, уходит в отпуск. В начале июня бессрочно его продлевает.

Тут, в общем, всем уже все понятно, начинается борьба бульдогов под ковром за угольный трон. При этом, конечно, губернатор просто отдыхает, никаких проблем со здоровьем: «он еще всех нас переживет, вместе взятых», — уверенно заявляет пресс-служба. Ей поддакивают царьки поменьше из кемеровских городов: мол, как вы могли подумать, остановите грязную кампанию, кощунники!

И тут — незадача — депутат Госдумы и бывший пресс-секретарь Тулеева говорит: «Ну да, а что, перенес операцию, вы не знали разве?» Пресс-служба переобувается на ходу: конечно, перенес, а вы что, не знали разве?

В растерянной позе остается стоять пресс-секретарь Песков, который еще вчера ни о чем таком не знал, о чем привычно и рассказывал журналистам.

Все это было бы смешно, не будь это прогнозом нашего ближайшего будущего. Помните, как мы сочувствовали жителям Узбекистана, у которых покойный президент в прошлом году целую неделю вел посмертное существование, пока олигарх с чекистом делили власть в стране?

А кто посочувствует нам, когда Владимир Владимирович приступит к работе с документами, мужественно справляясь с дыханием Чейн-Стокса? Как скоро и от каких источников мы узнаем о том, что он в бессрочном отпуске? Кто первый побежит на телеканал «Дождь»?

Мадридский двор, византийские нравы, суверенная российская демократия.